Είναι αρκετά αδύνατο, κατά τη γνώμη μας, το επιχείρημα των συντεχνιών της ΑΗΚ ότι το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο ώστε η Cyta να μπορεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στον τομέα της ενέργειας, όπως ήδη επιτρέπεται να το κάνει στον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας, δεν πρέπει να εγκριθεί επειδή δεν έγινε πριν την κατάθεσή του δημόσια διαβούλευση.

Οκ, κακώς δεν έγινε δημόσια διαβούλευση. Αλλά αυτό το θέμα συζητείται εδώ και μερικά χρόνια. Ξανασυζητήθηκε στη Βουλή και αποφασίστηκε η τελική απόφαση να ληφθεί σε επόμενο διάστημα. Ε, ήρθε η ώρα να ληφθεί απόφαση από τη Βουλή, αφού ήδη λήφθηκε απόφαση από την Κυβέρνηση (υπέρ της διεύρυνσης του εύρους των δραστηριοτήτων της Cyta).

Τώρα, αγαπητοί συντεχνιακοί της ΑΗΚ, είναι η ώρα των επιχειρημάτων επί της ουσίας. Αν δεν έγινε δημόσια διαβούλευση συμφώνως των τύπων και του γράμματος του νόμου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μια χαρά είναι σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος και κοινοβουλευτική επεξεργασία του νόμου, όπως απαιτεί το πνεύμα της νομοθεσίας. Και πρέπει η Βουλή και η κοινωνία να πειστούν ως προς αυτό: Γιατί να μπορεί π.χ. η Cablenet ή όποιος άλλος ιδιώτης να δραστηριοποιείται στην ενέργεια -με συνέργειες- και να μην μπορεί η κρατική Cyta;

ΧΡΥΜΑ