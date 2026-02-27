Διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι εργαζόμενοι της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι οποίοι πραγματοποίησαν δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 10:00 π.μ., κάνοντας λόγο για «δυσμενή αντιμετώπιση» της ΑΗΚ από το κράτος και αποκλεισμό της από κρίσιμες ενεργειακές επιλογές.

Μιλώντας στο προσωπικό στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ Κυριάκος Ταφούνας δήλωσε ότι «το ποτήρι ξεχείλισε», επικαλούμενος την πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία – όπως υποστήριξε – καταγράφει αποκλεισμό της ΑΗΚ από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ–ΑΗΚ Δημήτρης Κωνσταντίνου χαρακτήρισε τη στάση εργασίας αρχική προειδοποιητική κίνηση, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν «μέχρι τέλους».

ΑΠΕ και κόστος ηλεκτρισμού

Ο κ. Ταφούνας υποστήριξε ότι η ένταξη σημαντικού ποσοστού ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ αποτελεί τον μόνο τρόπο για μείωση του κόστους ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών. Ανέφερε ότι η ανταγωνιστική αγορά στηρίζεται στο κόστος παραγωγής της ΑΗΚ, με ιδιώτες να προσφέρουν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές για προσέλκυση πελατών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναβάθμιση του σταθμού Δεκέλειας είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού και διασποράς παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει «όλα τα αυγά να βρίσκονται σε ένα καλάθι» στην περιοχή του Βασιλικού. Πρόσθεσε ότι η επένδυση θα πρέπει να επιμεριστεί δίκαια σε όλους τους καταναλωτές με μακροχρόνια απόσβεση.

Οι συντεχνίες ανέφεραν ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της επένδυσης αύξησε το εκτιμώμενο κόστος από 60–70 εκατ. ευρώ σε περίπου 180 εκατ. ευρώ.

Επάρκεια και κίνδυνος διακοπών

Οι εργαζόμενοι έθεσαν ζήτημα ενεργειακής επάρκειας, αναφέροντας ότι το προηγούμενο καλοκαίρι σημειώθηκαν αποκοπές ρεύματος και προειδοποιήσεις για περιορισμό κατανάλωσης. Όπως υποστηρίχθηκε, με τα σημερινά δεδομένα ο κίνδυνος γενικευμένου μπλακάουτ δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στον ρόλο της ΡΑΕΚ και του Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, με τις συντεχνίες να ζητούν καλύτερο συντονισμό και συνολικές αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική.

Κεντρική αποθήκευση και αντιδράσεις

Ο κ. Ταφούνας υποστήριξε ότι η ΑΗΚ πρότεινε λύση κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας στα δίκτυα, για την αντιμετώπιση των περικοπών από υπερπαραγωγή φωτοβολταϊκών, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σχετική εξαίρεση. Κατά τον ίδιο, υπήρξαν αντιδράσεις και προσφυγές με στόχο να μην υλοποιηθεί η επένδυση.

Οι συντεχνίες έκαναν επίσης αναφορά στο νομοσχέδιο για τη Cyta, υποστηρίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και ζητώντας την απόσυρσή του.

Αφαλάτωση και υδατικό

Στο θέμα της αφαλάτωσης, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η ΑΗΚ διαθέτει τεχνογνωσία και υφιστάμενες μονάδες, επισημαίνοντας ότι πρότεινε στο παρελθόν μεγάλες εγκαταστάσεις για μείωση του κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας. Εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις προσωρινές λύσεις που υιοθετήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν το κόστος παραγωγής νερού.

Οι συντεχνίες κάλεσαν το κράτος και τους αρμόδιους θεσμούς να διερευνήσουν τις καταγγελίες που καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και να λάβουν αποφάσεις που, όπως ανέφεραν, θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της ΑΗΚ και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

ΚΥΠΕ