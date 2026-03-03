Πάλι καλά που η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών απέρριψε τις προτάσεις νόμου του Χρύσανθου Σαββίδη, βουλευτή του ΔΗΚΟ.

Στις οποίες, σε γενικές γραμμές αναφέρεται πως ένας νέος οδηγός, ο οποίος κατέχει άδεια οδήγησης για περίοδο έως τριών ετών, δεν θα μπορεί να οδηγεί ή να αποπειράται να οδηγήσει όχημα μετά από τη λήψη οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλης, εισάγοντας δηλαδή όριο αλκοόλης μηδέν για αυτούς τους οδηγούς.

Αν εγκρινόταν αυτή η πρόταση νόμου και αν το κείμενο υπογραφόταν από τον Πρόεδρο και δημοσιευόταν στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους, θα μιλούσαμε χωρίς αμφιβολία για τον νόμο με τις περισσότερες χιλιάδες παραβάσεων ανά 24ωρο.

Άλλο η αυστηρότητα του νομοθέτη, κ. Σαββίδη, και άλλο η έλλειψη επαφής με τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Που δεν αλλάζει απλά με ανεφάρμοστους νόμους.

ΧΡΥΜΑ