Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο οικονομικό-ενεργειακό συνέδριο Nicosia Economic Congress, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προϊδέασε σε γενικές γραμμές για τη σοβαρή πιθανότητα να αναπέμψει στη Βουλή ή και να παραπέμψει απευθείας στο Ανώτατο, με αναφορά, νόμους που ψήφισε η Βουλή την περασμένη Δευτέρα ή και νόμους που ψηφίστηκαν τις προηγούμενες μέρες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως στο Προεδρικό υπάρχουν ήδη νομοθετήματα που πρέπει να εξετάσει ως προς τη συνταγματικότητά τους και να αποφασίσει αν θα τα υπογράψει για να τεθούν σε ισχύ ή αν θα τα αναπέμψει ή αν θα τα αναφέρει στο Ανώτατο.

Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτά τα νομοθετήματα αλλά είναι γνωστό πως μεταξύ αυτών βρίσκονται πολλές προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν την περασμένη Δευτέρα από την Ολομέλεια και αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τους πλειστηριασμούς υποθηκευμένων ακινήτων. Ήδη για κάποιες από τις προτάσεις νόμου κομμάτων εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας και της Νομικής Υπηρεσίας έχουν επισημάνει ενώπιον της Βουλής ότι εντοπίζουν σημεία σύγκρουσης με το σύνταγμα.

Ο Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά πως αν επιβεβαιωθεί πως σε αυτά τα κείμενα υπάρχουν αντισυνταγματικές πρόνοιες, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα στείλει πίσω στη Βουλή ή να τα αναφέρει στο δικαστήριο για να κρίνει αυτό τελεσίδικα κατά πόσο είναι συμβατά με το σύνταγμα.

