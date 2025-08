Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση τριών βασικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που ρυθμίζουν την πρόσβαση και την τιμολόγηση υπηρεσιών στα αεροδρόμια ξεκίνησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τομέα αεροπορίας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 28 Οκτωβρίου 2025 και είναι διαθέσιμη στην πύλη Have your Say, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Πολίτες, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες καλούνται να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις για την επικαιροποίηση ή απλούστευση του νομικού πλαισίου.

Η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ισχυόντων κανονισμών, που αφορούν:

τα τέλη αεροδρομίων ,

, την κατανομή χρονοθυρίδων (slots),

(slots), και τις υπηρεσίες εδάφους, όπως η διαχείριση αποσκευών.

Οι κανόνες αυτοί επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών, άρα και τις τιμές των εισιτηρίων για τους επιβάτες. Παράλληλα, επηρεάζουν τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα εξυπηρέτησης και τον χρόνο αναμονής στα αεροδρόμια.

Η Επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει εάν οι κανονισμοί αυτοί παραμένουν σχετικοί με τις ανάγκες της αγοράς και συμβατοί με τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, δεδομένων των νέων προκλήσεων, όπως:

η ενοποίηση της αγοράς ,

, η έλλειψη εργατικού δυναμικού ,

, η αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού ,

, και η ανάγκη απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα αεροπορίας, η μείωση των διοικητικών βαρών και η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι η αεροπορία αποτελεί καθοριστικό πυλώνα για την κινητικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση του εμπορίου. «Είναι ζωτικής σημασίας για τη συνδεσιμότητα σε όλες τις περιοχές της ΕΕ», υπογράμμισε.