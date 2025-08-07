“Μέτωπο” με τον CEO της Intel, Λιπ Μπου Ταν, άνοιξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον ανοιχτά να παραιτηθεί, λόγω των δεσμών του με κινεζικές εταιρείες, κάνοντας λόγο για “σύγκρουση συμφερόντων”.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Λιπ Μπου Ταν “πρέπει να παραιτηθεί αμέσως”. “Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα” είπε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ταν ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Intel τον Μάρτιο, καθώς η εταιρεία κατασκευής τσιπ προσπαθούσε να ανακάμψει από τη μείωση των πωλήσεων.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Κότον αμφισβήτησε τους δεσμούς του Ταν με κινεζικές εταιρείες και αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ποινική υπόθεση που αφορούσε την Cadence Design, όπου ο Ταν ήταν διευθύνων σύμβουλος μέχρι το 2021.

Ο Κότον έγραψε στον πρόεδρο της Intel για να “εκφράσει την ανησυχία του για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων της Intel και τον πιθανό αντίκτυπό της στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ”.

“Η Intel υποχρεούται να είναι υπεύθυνη διαχειρίστρια των χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας” έγραψε ο Κότον. “Οι συνδέσεις του κ. Tan εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Intel να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις” τόνισε.

Η μετοχή της Intel γνώρισε “βουτιά” έως και 5% πριν την εκκίνηση των συναλλαγών στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ο Tan έχει επενδύσει σε μια σειρά από κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που συνδέονται με τον στρατό της χώρας, είτε άμεσα είτε μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Reuters.

