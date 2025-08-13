Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε σημαντική ετήσια αύξηση τόσο στην παραγωγή όσο και στις πωλήσεις οχημάτων τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Οχημάτων της Κίνας (CAAM).

Στοιχεία Ιουλίου

Τον Ιούλιο, η παραγωγή οχημάτων ανήλθε σε 2,591 εκατ. μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 13,3% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7%, φτάνοντας τις 2,593 εκατ. μονάδες.

Σωρευτικά στοιχεία επταμήνου

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, η παραγωγή έφτασε τα 18,24 εκατ. οχήματα (+12,7%), ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 18,27 εκατ. (+12%).

Οχήματα εμπορικής χρήσης

Η παραγωγή οχημάτων εμπορικής χρήσης τον Ιούλιο ανήλθε σε 298.000 μονάδες (+16,3%), ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,1% στις 306.000 μονάδες.

Επιδότηση επιτοκίων για τόνωση εγχώριας ζήτησης

Η Κίνα ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας επιδοτήσεις επιτοκίων σε επιχειρήσεις οκτώ κλάδων καταναλωτικών υπηρεσιών και σε μεμονωμένους καταναλωτές.

Δηλώσεις Υπουργείου Εμπορίου

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ουάνγκ Μπο, αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου, δήλωσε ότι η κατανάλωση υπηρεσιών έχει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό και ότι τα νέα μέτρα θα συμβάλουν στην σταθεροποίηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Η Κίνα ανακοινώνει αντίμετρα κατά 2 τραπεζών της ΕΕ

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα λάβει άμεσα αντίμετρα κατά δύο τραπεζών της ΕΕ, ως απάντηση στην προσθήκη δύο κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον κατάλογο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου, οι τράπεζες UAB Urbo Bankas και AB Mano Bankas θα απαγορευτούν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να συνεργάζονται με οργανισμούς και άτομα εντός της Κίνας, όπως μεταδίδει το Reuters.