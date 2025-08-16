Ο Μπίλι Τζόελ (φωτογραφία), ένας από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς Αμερικανούς τραγουδοποιούς και πιανίστες του 20ού αιώνα, με τεράστια καριέρα στη ροκ και ποπ μουσική και με πωλήσεις άνω των 160 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, διαγνώστηκε, σε ηλικία 76 χρόνων, με μια σπάνια, αλλά θεραπεύσιμη, πάθηση του εγκεφάλου που ονομάζεται ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (NPH).

Η ασθένεια περιλαμβάνει διαταραχές ισορροπίας, γνωστική δυσλειτουργία και προβλήματα ελέγχου της ουροδόχου κύστης.

Τον Μάιο 2025, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με Normal Pressure Hydrocephalus (NPH), μια κατάσταση όπου συσσωρεύεται εγκεφαλονωτιαίο υγρό στον εγκέφαλο, προκαλώντας προβλήματα στην ακοή, την όραση και την ισορροπία.

Κατόπιν ιατρικής σύστασης, ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του έως και τον Ιούλιο του 2026, για να ακολουθήσει θεραπεία και φυσιοθεραπεία.

Από τα διασημότερα τραγούδια του είναι το Uptown Girl (1983) και το We Didn’t Start the Fire (1989). Είχε στενές φιλικές σχέσεις με τον διάσημο Μπρους Σπρίνγκστιν (φωτογραφία).

Σήμερα (16/8/25) ανακοινώθηκε ότι έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια λειτουργίας, το «20th Century Cycles», το δημοφιλές κατάστημα μοτοσυκλετών του Μπίλι Τζόελ στο Λονγκ Άιλαντ, κλείνει. Ο τραγουδιστής μετακομίζει στη Φλόριντα.

Το κατάστημα φιλοξενούσε την εκτεταμένη συλλογή σπάνιων και ακριβών μοτοσυκλετών του Τζόελ, τις οποίες «αγόρασε, κατασκεύασε, προσάρμοσε, τροποποίησε και αντάλλαξε» κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, όπως μοιράστηκε ο μουσικός σε ένα βίντεο για το κατάστημα. Σύντομα έγινε τουριστικό αξιοθέατο και έφερε έσοδα στο Oyster Bay, κάτι που ήλπιζε να συμβεί ο Τζόελ στην πόλη που απέχει μόλις 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη γενέτειρά του, το Hicksville.