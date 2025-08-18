Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, άσκησε σφοδρή κριτική στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει από το 2035 τα νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που εκπέμπουν CO₂, ζητώντας έναν «έλεγχο της πραγματικότητας».

Σε δηλώσεις του στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, ο Καλένιους προειδοποίησε ότι, εάν εφαρμοστεί το μέτρο, «η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων θα μπορούσε να καταρρεύσει».

Οι θέσεις του CEO Mercedes

Ο Καλένιους, ένθερμος υποστηρικτής της ηλεκτροκίνησης και των plug-in υβριδικών οχημάτων, έχει προωθήσει τη μάρκα EQ και μια επένδυση 12 δισ. δολαρίων σε νέα ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes-Benz. Ωστόσο, τόνισε ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με «τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο», ώστε να μη χαθεί από το επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία.

Επισήμανε ότι, σε περίπτωση οριστικής απαγόρευσης, οι καταναλωτές θα έσπευδαν να αγοράσουν οχήματα με βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες πριν από το 2035, προκαλώντας στρεβλώσεις στην αγορά.

Η απόφαση της ΕΕ και οι αντιδράσεις

Η απαγόρευση θεωρείται από τους υποστηρικτές της κρίσιμη για τις πράσινες φιλοδοξίες της Ευρώπης, αλλά αναμένεται να επαναξιολογηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα θέσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σε μειονεκτική θέση απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει χαμηλή.

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού λόμπι αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA ζήτησε φορολογικά κίνητρα και χαμηλότερες τιμές ενέργειας για την ενίσχυση της μετάβασης.

Πιέσεις για αλλαγές στο σχέδιο

Όπως αναφέρει το Reuters και το Automotive News Europe, οι πιέσεις κατά της προγραμματισμένης απαγόρευσης αυξάνονται, με στελέχη όχι μόνο της Mercedes αλλά και της Toyota να καλούν σε αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ.