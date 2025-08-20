Ο Αύγουστος του 2024 αποτέλεσε ορόσημο για την Google, καθώς ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι, πληρώνοντας εταιρείες για να εμφανίζουν τον Chrome ως προεπιλεγμένο browser στα smartphones, ο τεχνολογικός κολοσσός παραβίαζε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Ως αποτέλεσμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πρότεινε την πώληση του Chrome, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις προς την εταιρεία να λάβει μέτρα και για την τεχνολογία AI αλλά και για το λειτουργικό σύστημα Android.

Ενδιαφέρον για τον Chrome

Αν και ο Chrome δεν έχει τεθεί ακόμη επισήμως προς πώληση, σύμφωνα με το Reuters έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εταιρείες όπως η OpenAI, η Yahoo και η Apollo Global Management.

Η νεοφυής εταιρεία Perplexity, που ιδρύθηκε το 2022, κατέθεσε προσφορά ύψους 34,5 δισ. δολαρίων, ποσό διπλάσιο από την εκτιμώμενη αξία του browser. Η Perplexity, η οποία στο παρελθόν είχε συζητήσει ακόμη και συγχώνευση με το αμερικανικό τμήμα του TikTok, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στον browser της, αποκτώντας πλεονέκτημα μέσω της βάσης χρηστών του Chrome.

Η σημασία του Chrome για τη Google

Η απώλεια του Chrome θα συνιστούσε ισχυρό πλήγμα για την Google. Σήμερα, περίπου το 90% των αναζητήσεων παγκοσμίως γίνεται μέσω της Google, ενώ πάνω από το 60% των χρηστών βασίζεται στον Chrome για την πλοήγησή του.

Ο Chrome λειτουργεί ως η βασική πύλη πρόσβασης στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στη Google να προωθεί υπηρεσίες όπως το Gmail και το Gemini. Κυρίως όμως, αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την ψηφιακή διαφήμιση, αφού επιτρέπει τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για τη συμπεριφορά των χρηστών και συνεπώς την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων.

Ο Νιλς Ζέμπαχ, συν-διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Etribes, δήλωσε στη DW ότι η απώλεια του browser θα έπληττε σοβαρά τη Google, καθώς ο Chrome είναι «αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού της μοντέλου».

Από την πλευρά του, ο Ούλριχ Μίλερ από την αντιμονοπωλιακή ΜΚΟ Rebalance Now τόνισε ότι μια πώληση θα μείωνε τα διαφημιστικά έσοδα της Google, περιορίζοντας την κυριαρχία της στην αγορά και καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική στις υπηρεσίες της.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πότε και αν θα προχωρήσουν οι νομικές διαδικασίες. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, έως τότε η μορφή των browsers και των μηχανών αναζήτησης ενδέχεται να έχει μεταβληθεί ριζικά.

Πηγή: Deutsche Welle