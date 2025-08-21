Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αναπτύχθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη μεταποίηση, η οποία πέρασε σε τροχιά ανάπτυξης για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια.

Ο σύνθετος δείκτης PMI, που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες, αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 51,1 μονάδες από 50,9 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν πτώση στις 50,7 μονάδες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Ο δείκτης καταγράφει τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

«Η κατάσταση βελτιώνεται. Η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες. Συνολικά, βλέπουμε μικρή επιτάχυνση της ανάπτυξης τους τελευταίους τρεις μήνες», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο μεταποιητικός δείκτης PMI ανέβηκε στις 50,5 μονάδες από 49,8 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη επέκτασης στον κλάδο μετά από πάνω από τρία χρόνια. Η παραγωγή στη μεταποίηση κατέγραψε τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχεδόν 3,5 χρόνια, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 52,3 μονάδες από 50,6 τον Ιούλιο.

Στις υπηρεσίες, αντίθετα, καταγράφηκε μικρή επιβράδυνση, με τον δείκτη PMI να υποχωρεί στις 50,7 μονάδες από 51,0 μονάδες τον Ιούλιο, παραμένοντας ωστόσο σε θετικό έδαφος.