Ο χρυσός κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας το φράγμα των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed αυτόν τον μήνα.

Άνοδος σε spot και futures

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 3.493,99 δολάρια η ουγγιά, αφού προηγουμένως είχε φθάσει στο ρεκόρ των 3.508,50 δολαρίων. Παράλληλα, τα futures Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 1,4% στα 3.564,40 δολάρια.

Παράγοντες ανόδου

«Ένα ασθενέστερο οικονομικό περιβάλλον και οι προσδοκίες μειώσεων επιτοκίων ενισχύουν τα πολύτιμα μέταλλα», δήλωσε ο Kyle Rodda, αναλυτής της Capital.com. Πρόσθεσε επίσης ότι η κρίση εμπιστοσύνης στο δολάριο εντείνεται λόγω της επίθεσης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα και τον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ, ασκώντας πιέσεις για πιο επιθετική μείωση των επιτοκίων.

Παρέμβαση ΥΠΟΙΚ και πολιτική πίεση

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της Fed, αν και αναγνώρισε ότι έχει «κάνει πολλά λάθη». Παράλληλα, στήριξε το δικαίωμα του Τραμπ να απολύσει την Λίζα Κουκ, μέλος του Δ.Σ. της Fed, μετά τις κατηγορίες για απάτη στα στεγαστικά δάνεια.

Αδύναμο δολάριο και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Η υποχώρηση του δολαρίου στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα έναντι των βασικών νομισμάτων καθιστά τον χρυσό πιο προσιτό για διεθνείς επενδυτές.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι ο χρυσός θα συνεχίσει σε νέα υψηλά τα επόμενα τρίμηνα», εκτίμησε ο Joni Teves, στρατηγικός αναλυτής της UBS. Όπως είπε, ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως ασφαλές καταφύγιο και διαφοροποιητής χαρτοφυλακίου.

