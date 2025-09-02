Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξάνει τον φόβο για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και τις επιπτώσεις τους στην πολιτική επιτοκίων της Fed.

Νέα άνοδος σε Brent και WTI

Το Brent κινείται ανοδικά κατά σχεδόν 2%, στα 69,36 δολάρια/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άλμα 3%, στα 65,89 δολάρια/βαρέλι.

Κλιμάκωση Ρωσίας – Ουκρανίας

Το τελευταίο διάστημα, η Μόσχα και το Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους, με τα πλήγματα της Ουκρανίας να πλήττουν ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στη Ρωσία, επιβάλλοντας υψηλότερους δασμούς στην Ινδία για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Προβληματισμός για τον OPEC+

Όλα τα βλέμματα στρέφονται και στον OPEC+, ο οποίος συνεδριάζει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με αναλυτές της ING, η ομάδα παραγωγών αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής για τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη και νέες μειώσεις προσφοράς, με στόχο την αποφυγή πλεονάσματος στην αγορά.

Ρόλος της Fed και των στοιχείων απασχόλησης

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αναμένουν τα τελευταία στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ, ενόψει της συνεδρίασης της Fed στις 16–17 Σεπτεμβρίου. Η αγορά «ποντάρει» ολοένα περισσότερο σε μείωση επιτοκίων, γεγονός που θα επηρεάσει την πορεία του δολαρίου και, κατ’ επέκταση, τις τιμές του πετρελαίου.