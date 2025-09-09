Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Γαλλία δανείζεται με υψηλότερο κόστος από την Ελλάδα, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση της πολιτικής και οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι αναλυτές των Berenberg, Deutsche Bank, UBS και UniCredit εκφράζουν ανησυχία για την πολιτική παράλυση στο Παρίσι και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο για την ίδια τη Γαλλία όσο και για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις τους, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από αυξημένα spreads, τον κίνδυνο δημοσιονομικής αστάθειας και την πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τους οίκους. Το μέλλον του προϋπολογισμού, η στάση της ΕΚΤ, αλλά και η πολιτική στρατηγική του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται στο επίκεντρο.

Berenberg: Αβεβαιότητα και πιθανότητα υποβαθμίσεων

Η Berenberg υπογραμμίζει ότι η πολιτική αβεβαιότητα καθιστά δυσκολότερη την άσκηση οικονομικής πολιτικής, ενώ εκτιμά ότι πιθανές υποβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης δεν θα προκαλέσουν σοκ, ωστόσο οι κίνδυνοι μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Deutsche Bank: Ρωγμές στον κυβερνητικό συνασπισμό

Η Deutsche Bank σημειώνει ότι μετά την αποχώρηση του Μπαϊρού, ο σχηματισμός κυβέρνησης αποτελεί την πιο πιθανή λύση αντί νέων εκλογών. Εστιάζει στις διαδικασίες για τον προϋπολογισμό και εκτιμά ότι οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ήδη αποτιμήσει μέρος του κινδύνου στα γαλλικά ομόλογα.

UBS: Χώρος για συμβιβασμό

Η UBS θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού στον προϋπολογισμό, με πιθανές αλλαγές που θα μετριάσουν τις περικοπές, ενώ επισημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών παραμένει κρίσιμο.

UniCredit: Επικίνδυνη πόλωση

Η UniCredit βλέπει αυξημένες πιθανότητες για πρόωρες εκλογές, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, αν και όχι σε βαθμό που να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το spread των γαλλικών ομολόγων θα κινηθεί ανάλογα με την πολιτική σταθερότητα και την ικανότητα της νέας κυβέρνησης να περάσει τον προϋπολογισμό.

Η εικόνα για τη Γαλλία παραμένει θολή, με τους οίκους να συγκλίνουν πως η κρίση δεν έχει ακόμη κορυφωθεί, ενώ το μέλλον της ευρωζώνης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση αυτής της πολιτικής αβεβαιότητας.

Capital.gr