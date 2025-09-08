Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία των 280 ψήφων και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ ανακοίνωσε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, ο πρωθυπουργός οφείλει να καταθέσει την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού παρά τις δραματικές εκκλήσεις του έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης εν όψει των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που είχε προαναγγείλει για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους.

Ο Μπαϊρού είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν που παραιτείται.