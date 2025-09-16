Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως διατηρούν πλέον το 40% των αποθεματικών τους σε χρυσό, ποσοστό που συνιστά υψηλό τριών δεκαετιών, σύμφωνα με ανάλυση της Citi. Μόλις πριν από τρία χρόνια, το αντίστοιχο μερίδιο βρισκόταν κοντά στο 20%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη ραγδαία άνοδο της τιμής του πολύτιμου μετάλλου – που διαμορφώνεται στα 3.685 δολάρια ανά ουγγιά – όσο και στις μαζικές αγορές χρυσού από αναδυόμενες οικονομίες. Ωστόσο, η Citi εμφανίζεται συγκρατημένη, προβλέποντας πτώση της τιμής στα 3.000 δολάρια/ουγγιά σε ορίζοντα 6-12 μηνών και περαιτέρω υποχώρηση στα 2.700 δολάρια σε ένα χρόνο.

Η τελική κατεύθυνση θα κριθεί και από την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια. Παραδοσιακά, τα χαμηλότερα επιτόκια και η οικονομική αβεβαιότητα ευνοούν την επενδυτική ελκυστικότητα του χρυσού, στοιχείο που θα μπορούσε να ανατρέψει τις εκτιμήσεις της Citi.

Ψηφιακός χρυσός και νέα μορφή ζήτησης

Το World Gold Council προωθεί την ιδέα του ψηφιακού χρυσού, ώστε να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των επενδυτών. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του χρυσού ως στήριγμα για stablecoins, δημιουργώντας νέα, θεσμοθετημένη ζήτηση. Για να υλοποιηθεί, ο χρυσός πρέπει να αγοραστεί και να αποθηκευτεί, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Η Citi σημειώνει ότι η ζήτηση για επενδύσεις σε χρυσό αυξήθηκε το 2025, με βασικούς παράγοντες την αδυναμία του δολαρίου, τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed.

Αντικρουόμενες προβλέψεις

Ο αναλυτής Ronnie Stoferle από την Incrementum εκτίμησε ότι ο χρυσός βρίσκεται σε εξαιρετική πορεία και ότι οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού και ασημιού μπαίνουν σε φάση υπεραπόδοσης. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της Citi για επικείμενη πτώση, με τη συνεδρίαση της Fed να θεωρείται κρίσιμο τεστ για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου.