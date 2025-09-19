Τετ α τετ με τους επισκέπτες της ΕΚΤ, κάτι που καταγράφεται και ως πείραμα- έχουν οι τεχνοκράτες της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης, με δύο στόχους, να μάθουν τι απασχολεί τον κόσμο και αυτοί με τη σειρά τους να μεταφέρουν τη γνώση για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Στο ιστολόγιο της ΕΚΤ, σύνδεση με θέμα «Επισκέπτες της ΕΚΤ – μπορεί η άμεση επικοινωνία να αλλάξει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό;» αναφέρεται ότι «πάνω από 20,000 άτομα επισκέπτονται την ΕΚΤ κάθε χρόνο. Οι κεντρικές τράπεζες είναι γνωστό ότι έχουν καλή επικοινωνία με τους τραπεζίτες και ειδικούς της αγοράς, αλλά δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το ευρύτερο κοινό. Επομένως, αυτές οι επισκέψεις αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς να μάθουμε περισσότερα για το τι απασχολεί τους ανθρώπους. Για τις κεντρικές τράπεζες, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό -πώς οι άνθρωποι υποθέτουν ότι οι τιμές θα εξελιχθούν στο μέλλον- αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της κοινής γνώμης, καθώς έχουν σημασία για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».

Για τον λόγο αυτό, εξηγείται από τους αρθρογράφους, έγινε ένα πείραμα με 5.000 μη ειδικούς επισκέπτες στην ΕΚΤ. Εξετάσαμε, εξηγούν, εάν η μεταφορά γνώσης μέσω της άμεσης επικοινωνίας βοηθά στην ευθυγράμμιση των προσδοκιών των ανθρώπων με τον στόχο της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό.

«Διαπιστώνουμε ότι ναι. Οι διαλέξεις που παρέχονται στους επισκέπτες βοηθούν στην καλύτερη σταθεροποίηση των προσδοκιών των μη ειδικών για τον πληθωρισμό, κυρίως επειδή βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη νομισματική πολιτική και τη δυναμική του πληθωρισμού», αναφέρουν.

Η ΕΚΤ προσφέρει διαλέξεις επιτόπου στη Φρανκφούρτη για ομάδες και άτομα. Οι συμμετέχοντες δεν είναι ειδικοί, αλλά συνήθως έχουν κάποιο ενδιαφέρον και γνώσεις οικονομικών. Οι συνεδρίες είναι διαδραστικές και ξεκινούν με μια παρουσίαση διάρκειας μίας ώρας από έναν εμπειρογνώμονα του προσωπικού της ΕΚΤ, ακολουθούμενη από ερωτήσεις και απαντήσεις.

Για το πείραμα, μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 και Μαΐου 2025, πραγματοποιήθηκαν 117 συνεδρίες, με συνολικά 5.000 συμμετέχοντες. Εξηγείται πώς έγινε το «πείραμα»: «Στην αρχή κάθε συνεδρίας, καλούσαμε όλους τους συμμετέχοντες επισκέπτες να απαντήσουν σε μια σειρά εννέα αρχικών ερωτήσεων στα smartphone τους. Αυτό μας επέτρεψε: 1) να ελέγξουμε τις υπάρχουσες γνώσεις κάθε επισκέπτη σχετικά με τη νομισματική πολιτική, για παράδειγμα αν γνωρίζει ποιος είναι ο κύριος στόχος της ΕΚΤ 2) να συλλέξουμε ατομικές αντιλήψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, δηλαδή ποιος ήταν ο υποτιθέμενος τρέχων ρυθμός πληθωρισμού και 3) να συλλέξουμε πληροφορίες για ατομικά δημογραφικά στοιχεία, όπως φύλο, εκπαίδευση και ηλικία.

Τι αποκάλυψε, λοιπόν, το πείραμα; «Το πείραμά μας καταδεικνύει ότι η επεξεργασία πληροφοριών βελτίωσε τις γνώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και την κατανόησή τους σχετικά με τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και τον στόχο της για τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες με χαμηλά επίπεδα προηγούμενης γνώσης έμαθαν από τις παρουσιάσεις. Μετά τη διάλεξη, γνώριζαν περισσότερα, για παράδειγμα, για τον στόχο του πληθωρισμού ή τα μέσα νομισματικής πολιτικής».

Η ΕΚΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πείραμα μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας της, προσαρμόζοντας τα μηνύματα σε ποικίλα ακροατήρια και καταβάλλοντας προσπάθειες για τη βελτίωση της γνώσης του κοινού σχετικά με τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και πανεπιστήμια για τη βελτίωση της γνώσης των ανθρώπων σχετικά με τη νομισματική πολιτική με την πάροδο του χρόνου.