Η άνθηση των φαρμακευτικών ουσιών (κυρίως της δραστικής ουσίας semaglutide) για την απώλεια βάρους αλλάζει το μέγεθος των ειδών ένδυσης στις ΗΠΑ, με τις πιο σημαντικές αλλαγές μέχρι σήμερα να καταγράφονται στην ποσότητα ρούχων plus-size ή extra-extra large που πωλούνται από καταναλωτές στα καταστήματα που ειδικεύονται στη μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του CNBC, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι κατασκευαστές ενδυμάτων έχουν μειώσει ουσιαστικά την παραγωγή ρούχων μεγαλύτερων μεγεθών, αλλά έχει επιβεβαιωθεί πως έχει μειωθεί ο αριθμός ειδών ένδυσης πολύ μεγάλων μεγεθών που πωλούνται σε καταστήματα ρούχων.

Παράλληλα, οι ειδικοί της μόδας, γράφει το CNBC, προειδοποιούν ότι η αγορά για τους μεγάλους σε μέγεθος και ψηλούς καταναλωτές υποεξυπηρετείται εδώ και καιρό και θα ήταν λάθος να μειωθεί σημαντικά η παραγωγή ρούχων και υποδημάτων για αυτή την κατηγορία καταναλωτών.

Πολλοί υποστηρίζουν πως η χρήση φαρμάκων που φαίνεται να οδηγούν (όχι χωρίς κάποιες παρενέργειες σε κάποιες περιπτώσεις), όπως το Ozempic και το Zepbound, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που όλο και περισσότεροι Αμερικανοί φορούν μικρότερα μεγέθη απ’ ό,τι προηγουμένως. Κάποιοι άλλοι, όμως, αμφισβητούν ότι υπήρξε τόσο σημαντική αλλαγή στα μεγέθη που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, επισημαίνοντας πως τα λεγόμενα φάρμακα για αδυνάτισμα χρησιμοποιούνται από τη μειοψηφία.

«Φαινόμενο Οζεμπίκ»

Όπως γράφει το CNBC, η Τζένιφερ Τζόνσον, ιδρύτρια της True Fashionistas, του μεγαλύτερου μεταπωλητή ρούχων στη Φλόριντα, άρχισε να παρατηρεί κάτι ασυνήθιστο πριν από περίπου ένα χρόνο. Ξαφνικά, μεγαλύτερα μεγέθη, που κάποτε ήταν δύσκολο να βρεθούν, άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα στις παρτίδες ρούχων που έφταναν για μεταπώληση. Έκτοτε, η σταγόνα έχει γίνει χείμαρρος.

Η Τζόνσον είπε ότι ιστορικά, το κατάστημά της ήταν υπερφορτωμένο με όλο και περισσότερα μικρά είδη. Προφανώς γιατί δεν υπήρχε σημαντική ζήτηση από καταναλωτές.

«Πάντα θέλαμε τα μεγαλύτερα μεγέθη επειδή ήταν δημοφιλή -τη στιγμή που τα αγοράζαμε, τα πουλούσαμε κιόλας», είπε η Τζόνσον. «Τώρα έχει ανατραπεί εντελώς η κατάσταση». Τα μεγάλα μεγέθη πωλούνται λιγότερο και αυξήθηκε η ζήτηση για μικρότερα μεγέθη.

Σε όλη τη χώρα, λέει ο Τζόνσον, οι επιχειρηματίες στον κλάδο της μεταπώλησης το βλέπουν αυτό και το αποκαλούν «φαινόμενο Οζεμπίκ». Από το όνομα του διάσημου φαρμάκου που παράγεται κυρίως για διαβητικούς, αλλά κάνει θραύση παγκοσμίως ανάμεσα σε ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος.

– Στο Κάνσας Σίτι, η Janet Curran, ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος που ονομάζεται Do Good Co., το οποίο ενισχύει οικονομικά δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα, δήλωσε ότι η επιχείρηση μεταπώλησής της ακμάζει λόγω του φαινομένου Ozempic. «Έχουμε δει μια πραγματική μετατόπιση στις ανάγκες των πελατών μας, από τότε που περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν φάρμακα απώλειας βάρους. Έχει υπάρξει αυξημένη ζήτηση για μικρότερα μεγέθη», δήλωσε η Curran.

– Η Avneet Singh, ιδρύτρια της σειράς ανδρικών ρούχων Regent Row, η οποία απευθύνεται σε μεγαλόσωμους και ψηλούς άνδρες και κάνει πωλήσεις -διαδικτυακά- σε καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως το Nordstrom και το Macy’s, λέει ότι συντελούνται αλλαγές.

«Οι καταστηματάρχες διαθέτουν λιγότερα μεγάλα μεγέθη στα ράφια. Θα δείτε πιο περιορισμένες σειρές μεγεθών στο κατάστημα και περισσότερες ετικέτες «μόνο online» μόλις φτάσετε στο 2XL και άνω», σύμφωνα με την ίδια.

Πρόσθεσε όμως ότι ενώ η δημοτικότητα των φαρμάκων αυτών προκαλεί μια αλλαγή στο μέγεθος, το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής εξακολουθεί να αφορά το μεγαλύτερο εύρος μεγεθών — τουλάχιστον μέχρι στιγμής. «Με τα φάρμακα GLP-1, βλέπουμε την καμπύλη μεγέθους να μετακινείται προς τα αριστερά: Άτομα που ήταν 5-6XL μετατοπίζονται σε 3-4XL», είπε η Singh.

Το τμήμα plus size παραμελήθηκε

Η Mallorie Dunn, επίκουρη καθηγήτρια στο Fashion Institute of Technology και ιδιοκτήτρια της SmartGlamour, μιας σειράς ρούχων που προσφέρει τα μικρότερα και μεγαλύτερα μεγέθη, ανησυχεί για το γεγονός ότι η αγορά λιανικής πώλησης ενδυμάτων βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Η Dunn λέει ότι το τμήμα των plus size ήταν υποεξυπηρετούμενο πριν γίνουν δημοφιλή τα φάρμακα GLP-1 και ανησυχεί ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχίσει να ισχύει.

Είπε στο CNBC: «Οι λιανοπωλητές και οι κατασκευαστές δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να κατασκευάζουν λιγότερα ρούχα plus size λόγω των φαρμάκων GLP-1. Οι πελάτες plus size υποεξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό, όπως έχουν τα πράγματα. Χρειάζονται περισσότερες επιλογές, όχι λιγότερες». Σημείωσε ότι πολλαπλές ερευνητικές μελέτες που διεξήχθησαν όλα αυτά τα χρόνια έχουν εκτιμήσει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών καταναλωτών — σε ένα εύρος από 68% έως 72% — φορούν plus size, ωστόσο τα ρούχα plus size αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% έως 18% των εσόδων.

«Ακόμα κι αν τα φάρμακα GLP-1 μείωναν σημαντικά τον αριθμό των καταναλωτών plus size ρούχων, και πάλι δεν θα είχαμε υπερπαραγωγή», είπε.

Αυξημένη η χρήση των GLP-1 στις ΗΠΑ

Μια έρευνα της Rand, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, διαπίστωσε ότι το 11,8% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι έχουν χρησιμοποιήσει φάρμακα GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1 agonists), ενώ ένα άλλο 14% εξέφρασε ενδιαφέρον για τη χρήση τους. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία ότι οι κατασκευαστές ενδυμάτων μειώνουν την παραγωγή μεγαλύτερων μεγεθών. Η Walmart και η Levi Strauss αρνήθηκαν να σχολιάσουν, επισημαίνει το CNBC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόφαση για λήψη αυτών των φαρμάκων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με γιατρό, που θα εκτιμήσει οφέλη, κινδύνους, δόση, πιθανές παρενέργειες, διάρκεια χρήσης, κ.α. Έχουν καταγραφεί παρενέργειες σε κάποιους χρήστες, όπως ναυτία, εμετός, διάρροια, δυσπεψία.

Μειώσεις τιμών από εταιρείες

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους παραμένουν πολυτέλεια για πολλούς Αμερικανούς, σύμφωνα με τον Marty Bauer, διευθυντή ηλεκτρονικού εμπορίου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Omnisend.

Τα φάρμακα όμως, ενδέχεται να γίνουν προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τους κατασκευαστές να μειώσουν τις τιμές, ενώ οι ίδιοι οι φαρμακευτικοί κατασκευαστές καταβάλλουν επίσης προσπάθειες για να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, μετά την εξασθένηση της αρχικής περιόδου άνθησης των πωλήσεων.

Η Novo Nordisk, η μεγάλη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία, που παράγει μεταξύ άλλων φάρμακα για τον σακχαρώδη διαβήτη (ινσουλίνες και νεότερα φάρμακα όπως το Ozempic και το Wegovy, με δραστική ουσία τη semaglutide), ανακοίνωσε πρόσφατα μειώσεις τιμών στο Ozempic.

Η Eli Lilly, από πλευράς της, έχει αυξήσει τις επιλογές διανομής του φαρμάκου απώλειας βάρους Zepbound και έχει στα σκαριά μια εναλλακτική λύση για το χάπι χωρίς βελόνα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη προώθηση των φαρμάκων αυτών.

«Για τους κατασκευαστές, οι προοπτικές εξαρτώνται πραγματικά από το πόσο σταθερή θα παραμείνει η ζήτηση. Εάν οι πωλήσεις αρχίσουν να μειώνονται, η παραγωγή θα μπορούσε να επιβραδυνθεί και αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω, καθώς οι μικρότερες παρτίδες είναι συνήθως πιο ακριβές στην παραγωγή», δήλωσε ο Bauer.