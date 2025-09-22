Ο όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει ζημιά 5,11 δισ. ευρώ, μετά την απόφαση της Porsche να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της στα ηλεκτρικά οχήματα. Η Porsche Cayenne, που είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει ως πλήρως ηλεκτρική, θα συνεχίσει να παράγεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα τουλάχιστον έως τη δεκαετία του 2030.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ τόνισε ότι η εταιρεία προσαρμόζει την παραγωγή της στη μειωμένη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ έκανε λόγο για «τεράστιες αλλαγές στο περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας». Η αλλαγή πορείας αναμένεται να κοστίσει έως και 1,8 δισ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη της Porsche το 2025.

Η VW μείωσε την πρόβλεψή της για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 2%-3% από 5%, ενώ η Porsche αναμένει περιθώριο όχι πάνω από 2% για το 2025, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 5%-7%. Είναι η τέταρτη φορά που η Porsche μειώνει τις προβλέψεις της φέτος, γεγονός που αναλυτές χαρακτήρισαν ανησυχητικό για μια premium μάρκα πολυτελείας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε περικοπές 1.900 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, που αντιστοιχούν στο 15% του εργατικού δυναμικού, καθώς και την εγκατάλειψη σχεδίου για παραγωγή μπαταριών λόγω χαμηλής ζήτησης. Παράλληλα, οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ και οι πιέσεις από τις αγορές Κίνας και Αμερικής επηρεάζουν τις πωλήσεις, ενώ η μετοχή της Porsche έχει υποχωρήσει σε σημείο που η εταιρεία αποσύρεται από τον δείκτη DAX.

Η VW συζητά με την αμερικανική κυβέρνηση ένα πιθανό επενδυτικό πακέτο που θα μπορούσε να καλύψει και την Porsche, σύμφωνα με το Bloomberg.

Capital.gr