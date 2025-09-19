Του Alan Ohnsman

Η Volvo θέτει φιλόδοξους στόχους για την παραγωγή αυτοκινήτων από ανακυκλώσιμα υλικά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την κυκλική οικονομία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Διευθύντρια Βιωσιμότητας Vanessa Butani τονίζει πως η εταιρεία, παρότι μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με άλλους κολοσσούς, φιλοδοξεί να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης με επαναχρησιμοποίηση μετάλλων, μπαταριών και πρώτων υλών, αλλά και με εργοστάσια φιλικά προς το κλίμα.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Γκέτεμποργκ στοχεύει ώστε το 35% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός νέου οχήματος να είναι ανακυκλωμένα. Ο απώτερος στόχος είναι η πλήρης μετάβαση σε κυκλική επιχείρηση μέχρι το 2040.

Η Volvo έχει ήδη τροποποιήσει εργοστάσια σε Σουηδία και Κίνα ώστε να είναι ουδέτερα σε εκπομπές άνθρακα, χρησιμοποιώντας βιοαέριο και διαδικασίες όπως η «μεγα-χύτευση», που περιορίζουν τις εκπομπές. Παράλληλα, νέο εργοστάσιο στη Σλοβακία που θα λειτουργήσει το 2026 θα στηρίζεται σε καθαρή ενέργεια.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, καθώς η πρόσβαση σε ανακυκλωμένα υλικά παραμένει περιορισμένη. Η Volvo έχει εισαγάγει ήδη τα πρώτα «διαβατήρια μπαταρίας», καταγράφοντας προέλευση και υλικά, πριν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή η σχετική οδηγία της ΕΕ.

Η Butani αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου είναι δύσκολη: το νέο ES90 περιλαμβάνει 29% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, 18% χάλυβα και 16% πολυμερή και βιολογικά υλικά, ποσοστά που φέρνουν την εταιρεία πιο κοντά στον στόχο, αλλά δείχνουν τις δυσκολίες που δημιουργεί η εξάρτηση από τις μπαταρίες.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Τραμπ αναμένεται να περιορίσει την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που ωθεί τη Volvo να ενισχύσει την παρουσία της σε υβριδικά plug-in, τα οποία θεωρεί ως μεταβατικό στάδιο προς τον εξηλεκτρισμό.

«Το ηλεκτρικό όχημα είναι το καλύτερο προϊόν. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος, αλλά θα αποδείξουμε στους καταναλωτές ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Τα υβριδικά plug-in αποτελούν εξαιρετική ενδιάμεση λύση», ανέφερε η Butani.

Forbes