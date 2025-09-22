Η Pfizer βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της Metsera, σε συμφωνία ύψους 7,3 δισ. δολαρίων, με στόχο την επάνοδό της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, σύμφωνα με τους Financial Times. Η κίνηση έρχεται μετά την αποτυχία του χαπιού danuglipron, που είχε αναπτυχθεί για την απώλεια βάρους.

Η συμφωνία, που μπορεί να ανακοινωθεί άμεσα, προβλέπει καταβολή 47,50 δολαρίων ανά μετοχή και επιπλέον 22,50 δολάρια εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ορόσημα απόδοσης.

Η Metsera διαθέτει το υπό ανάπτυξη φάρμακο MET-233i, μια ενέσιμη θεραπεία απώλειας βάρους που σε κλινική δοκιμή αρχικού σταδίου βοήθησε ασθενείς να χάσουν έως και 8,4% του σωματικού τους βάρους σε 36 ημέρες. Το πλεονέκτημά της είναι ότι μπορεί να χορηγείται λιγότερο συχνά από τις αντίστοιχες θεραπείες των Novo Nordisk και Eli Lilly, οι οποίες κυριαρχούν σήμερα στην αγορά.

Η συμφωνία θα προσέφερε στην Pfizer ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων, όπου οι φαρμακοβιομηχανίες επιδιώκουν ισχυρή παρουσία. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Pfizer αναμένεται φέτος να προχωρήσει σε δύο ή τρεις ακόμη εξαγορές, συνολικής αξίας έως 15 δισ. δολαρίων.