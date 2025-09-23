Τα διεθνή χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη, με ώθηση από την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκίες νέων μειώσεων επιτοκίων στις ΗΠΑ, που οδήγησαν τον χρυσό σε νέο ιστορικό υψηλό.

Ο EURO STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,4%, με άνοδο και στους δείκτες Γερμανίας (+0,5%) και Γαλλίας (+0,7%). Η ASML υποχώρησε 1,2%, περιορίζοντας τα κέρδη. Στη Wall Street, η Nvidia ανακοίνωσε επενδύσεις έως 100 δισ. δολάρια στην OpenAI, δίνοντας νέα ώθηση στις μετοχές τεχνολογίας.

Αναλυτές της Deutsche Bank επεσήμαναν ότι την άνοδο οδηγούν οι Magnificent 7, όπως και το 2023–2024, όταν τα κέρδη προήλθαν από περιορισμένη ομάδα μετοχών.

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στα 3.759,02 δολάρια/ουγκιά, με άνοδο σχεδόν 9% τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές αντιστάθμισαν τον κίνδυνο μετοχών.

Τα συμβόλαια S&P 500 έμειναν σταθερά, ενώ του Nasdaq υποχώρησαν 0,3%. Οι αγορές αναμένουν τις δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ και άλλων αξιωματούχων της Fed μετά τη μείωση επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας.

Ανάκαμψη ομολόγων στην ευρωζώνη

Οι αποδόσεις των ομολόγων ανέκαμψαν μετά τα στοιχεία για τη Γερμανία. Το γερμανικό 10ετές διαμορφώθηκε στο 2,75%, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε ταχύτερα τον Σεπτέμβριο.

Κίνηση στις ασιατικές αγορές

Στην Ασία, οι τεχνολογικές μετοχές ενισχύθηκαν: ο δείκτης Νότιας Κορέας +0,5% (κερδίζει 9% τον μήνα). Οι κινεζικές blue chips σταθεροποιήθηκαν μετά την πρόσφατη άνοδο λόγω ρευστότητας.

Αντιφατικά μηνύματα από Fed

Τα futures δείχνουν 90% πιθανότητα για νέα μείωση 25 μ.β. τον Οκτώβριο και 75% για άλλη μία τον Δεκέμβριο. Ο νέος διοικητής Στίβεν Μίραν τάχθηκε υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων, ενώ άλλοι τρεις αξιωματούχοι ζήτησαν προσοχή στον πληθωρισμό.

Συνάλλαγμα και πετρέλαιο

Το ευρώ σταθεροποιήθηκε στα 1,179 δολάρια, ενώ το δολάριο υποχώρησε στα 147,72 γεν. Οι τιμές πετρελαίου έπεσαν λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά: