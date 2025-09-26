Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παράσχει «εκ των προτέρων» επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά έργα, παρά τις προειδοποιήσεις της Σεούλ ότι μια τέτοια κίνηση χωρίς διασφαλίσεις θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική κρίση.

Η Σεούλ είχε δεσμευτεί τον Ιούλιο για επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, ωστόσο αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον για άμεσο έλεγχο των κεφαλαίων. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίσημη εμπορική συμφωνία έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε επισημοποιήσει εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, η οποία προέβλεπε μείωση δασμών σε ιαπωνικά προϊόντα με αντάλλαγμα 550 δισ. δολάρια ιαπωνικών επενδύσεων σε αμερικανικά έργα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει τώρα τη Σεούλ να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο.

«Στην Ιαπωνία έχουμε 550 δισ. δολάρια, στη Νότια Κορέα 350 δισ. δολάρια. Αυτά είναι τα αρχικά ποσά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρουσιάζοντας τα έσοδα που, όπως υποστήριξε, έχουν φέρει οι εκτεταμένοι δασμοί του.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να σχεδιάσει τις επενδύσεις της με τον ίδιο τρόπο όπως η Ιαπωνία. Ο Πρόεδρος Λι Τζαε Μγκιουνγκ ανέφερε πρόσφατα ότι χωρίς διασφαλίσεις, όπως συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων, η χώρα κινδυνεύει να εισέλθει σε οικονομική κρίση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Σεούλ απέφυγαν να σχολιάσουν ευθέως τις δηλώσεις Τραμπ, αλλά τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της συμφωνίας.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες εντείνει την ανησυχία των επενδυτών, που φοβούνται ότι η Νότια Κορέα μπορεί να υποχρεωθεί σε δυσμενή συμφωνία ή να μην υπάρξει τελικά καμία συμφωνία.