Η Huawei Technologies σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγή των κορυφαίων της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης το 2026, σε μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της στην κινεζική αγορά ημιαγωγών και εντείνει τον ανταγωνισμό με την Nvidia, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εταιρεία αναμένεται να κατασκευάσει 600.000 Ascend 910C το 2026, έναντι περίπου 300.000 φέτος, ενώ συνολικά θα αυξήσει την παραγωγή της σειράς Ascend έως τα 1,6 εκατ. dies, ξεπερνώντας το 1 εκατ. του 2025. Πρόκειται για σημαντική τεχνική πρόοδο που υποδηλώνει ότι η Huawei και η συνεργάτιδά της SMIC έχουν βρει λύσεις απέναντι στους περιορισμούς των αμερικανικών κυρώσεων.

Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για τους στόχους τεχνολογικής αυτονομίας της Κίνας, καθώς το Πεκίνο έχει περιορίσει τη χρήση προϊόντων Nvidia επικαλούμενο ζητήματα ασφαλείας. Η Nvidia, που δεν κατέγραψε πωλήσεις του προσαρμοσμένου για την Κίνα μοντέλου H20 το τελευταίο τρίμηνο, βλέπει να πιέζεται από τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

Η Huawei αναμένεται επίσης να λανσάρει το νέο Ascend 910D στα τέλη του 2026 με στόχο 100.000 μονάδες, ενσωματώνοντας τέσσερα dies σε ένα chipset. Παρά το γεγονός ότι τα τσιπ της αποδίδουν χαμηλότερα από τα Nvidia, η εταιρεία εστιάζει στην εκτέλεση AI μοντέλων (inference), τομέα με υψηλή ζήτηση στην κινεζική αγορά.

Ο εκ περιτροπής πρόεδρος της εταιρείας, Eric Xu, παρουσίασε τεχνικές λύσεις για την υπέρβαση περιορισμών, όπως το πρωτόκολλο UnifiedBus, που μπορεί να συνδέει έως 15.488 AI τσιπ Ascend. Αν επιβεβαιωθούν τα σχέδια, η Huawei θα ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο της ως βασικός παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.