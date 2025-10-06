Σε mega deal για την προμήθεια τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, κατέληξαν η AMD και η OpenAI.

Συγκεκριμένα, η AMD ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προμηθεύσει την OpenAI με τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας που θα αποφέρει έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και θα δώσει στη δημιουργό του ChatGPT την επιλογή να αποκτήσει μερίδιο έως και περίπου 10% στην AMD.

Η συμφωνία προσφέρει στην OpenAI την ευκαιρία να αποκτήσει μερίδιο σε έναν από τους πιο ισχυρούς ανταγωνιστές της Nvidia και συνιστά ισχυρή “ψήφο εμπιστοσύνης” στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της AMD.

Η μετοχή της AMD γνωρίζει άλμα άνω του 25% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η συμφωνία καλύπτει την ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων τσιπ AI της AMD, ή μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU), που ισοδυναμούν με έξι γιγαβάτ, σε διάστημα αρκετών ετών, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Τα στελέχη της AMD αναμένουν ότι η συμφωνία θα αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Συγκεκριμένα, η AMD αναμένει να λάβει περισσότερα από 100 δισ. δολ. σε νέα έσοδα, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. από την OpenAI και άλλους πελάτες.

“Και άλλοι θα συμμετάσχουν, επειδή αυτή είναι πραγματικά η πρωτοπόρος, μια πρωτοπόρος στον κλάδο που έχει μεγάλη επιρροή στο ευρύτερο οικοσύστημα” δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της AMD, Ματ Χέιν.

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, η συμφωνία με την AMD θα βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει αρκετές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης για να καλύψει τις ανάγκες της.

Τον Σεπτέμβριο, η Nvidia ανακοίνωσε μια επένδυση έως και 100 δισ. δολ. στην OpenAI, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την προμήθεια συστημάτων Nvidia αξίας τουλάχιστον 10 γιγαβάτ.

Η OpenAI και η Microsoft ανακοίνωσαν, επίσης τον περασμένο μήνα, ότι υπέγραψαν μια μη δεσμευτική συμφωνία για την αναδιάρθρωση της OpenAI σε μια κερδοσκοπική οντότητα, σηματοδοτώντας περαιτέρω αλλαγές στη διακυβέρνηση της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

