Η Nvidia και η AMD κατέληξαν σε πρωτοφανή συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποδεχόμενες να αποδίδουν το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα, σύμφωνα με τη Financial Times.

Οι δύο κολοσσοί της τεχνολογίας ημιαγωγών προχώρησαν στη συμφωνία με τον Λευκό Οίκο ως προϋπόθεση για την έκδοση αδειών εξαγωγής προς την κινεζική αγορά, οι οποίες εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν πηγές που επικαλούνται οι FT, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού αξιωματούχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η Nvidia θα μοιράζεται το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις των τσιπ H20 στην Κίνα, ενώ η AMD θα αποδίδει το ίδιο ποσοστό από τα τσιπ MI308. Δύο πηγές με γνώση της συμφωνίας ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσει τα έσοδα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους FT.

Σε δήλωσή της, η Nvidia ανέφερε: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές».

Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός εάν οι εταιρείες παράγουν στις ΗΠΑ.