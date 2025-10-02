Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, ολοκλήρωσε συμφωνία πώλησης μετοχών από υπαλλήλους της με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας την SpaceX του Έλον Μασκ και καθιστώντας την τη μεγαλύτερη startup στον κόσμο.

Συναλλαγή 6,6 δισ. δολαρίων

Τρέχοντες και πρώην υπάλληλοι πούλησαν μετοχές αξίας περίπου 6,6 δισ. δολαρίων σε επενδυτές όπως οι Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX (Αμπού Ντάμπι) και T. Rowe Price, σύμφωνα με το Bloomberg. Η νέα αποτίμηση υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 δισ. δολάρια που είχε επιτευχθεί σε προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της SoftBank.

Ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη

Η συμφωνία αντανακλά τον παγκόσμιο επενδυτικό ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenAI, υπό τον Σαμ Άλτμαν, υπογράφει μεγάλες συνεργασίες με εταιρείες όπως η Oracle και η SK Hynix, ενισχύοντας τη θέση της σε έναν κλάδο που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες AI.

Ανταγωνισμός και Microsoft

Το νέο ορόσημο συμπίπτει με διαπραγματεύσεις της εταιρείας με τη Microsoft για μετατροπή της σε πιο παραδοσιακή κερδοσκοπική εταιρεία, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από Google και Anthropic. Παράλληλα, η Meta έχει στρατολογήσει ερευνητές της OpenAI προσφέροντας πακέτα αμοιβών-μαμούθ.

Εσωτερικές προκλήσεις

Η πώληση μετοχών εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την OpenAI να διατηρήσει το προσωπικό της απέναντι στις πιέσεις της αγοράς ταλέντου. Παράλληλα, οι περιορισμένες πωλήσεις (λιγότερες από τα επιτρεπόμενα 10 δισ. δολάρια) δείχνουν, σύμφωνα με πηγές, εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Νέα προϊόντα

Η OpenAI κυκλοφόρησε πρόσφατα το GPT-5, καθώς και ανοιχτά μοντέλα που μιμούνται την ανθρώπινη συλλογιστική, σε απάντηση στον ανταγωνισμό από την κινεζική DeepSeek. Η στρατηγική της στοχεύει στη διατήρηση τεχνολογικού προβαδίσματος στον παγκοσμίως πιο ανταγωνιστικό τομέα.

