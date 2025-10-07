Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να μην καταβάλει τους μισθούς που έχασαν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια του shutdown, παρότι ο νόμος του 2019 προβλέπει αναδρομική αποζημίωση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, υπόμνημα του Γραφείου Προϋπολογισμού, με επικεφαλής τον Russell Vought, αναφέρει ότι δεν υπάρχει εγγύηση καταβολής αποζημίωσης. Το κείμενο αμφισβητεί την επάρκεια του νόμου περί δίκαιης μεταχείρισης των κυβερνητικών υπαλλήλων, που ψηφίστηκε μετά το πολύμηνο κλείσιμο της κυβέρνησης στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσίευμα του Axios σημειώνει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν πως τροπολογία του νόμου αφήνει περιθώριο επιλογής για το αν θα καταβληθούν ή όχι οι καθυστερούμενες αποδοχές. Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν έντονα, με τον γερουσιαστή Ντικ Ντάρμπιν να τονίζει στο CNN ότι «η μη καταβολή μισθών είναι παραβίαση του νόμου».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς για την υγειονομική περίθαλψη, με στόχο τον τερματισμό της αντιπαράθεσης για τη χρηματοδότηση, αλλά επέμεινε ότι πρώτα πρέπει να επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων στο πλαίσιο του shutdown, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών αποδίδει μεγαλύτερη ευθύνη στους Ρεπουμπλικάνους για τη διακοπή της χρηματοδότησης, αυξάνοντας την πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο.