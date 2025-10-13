Η ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας αναζωπυρώνεται, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές και εκτίναξη της τιμής του χρυσού. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και επιδιώκει να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός στη διάσκεψη του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα, έχει ξανανοίξει μέτωπο με το Πεκίνο, το οποίο απαντά με σκληρά αντίμετρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, δηλώνοντας:

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα είναι εντάξει! Ο αξιότιμος πρόεδρος Σι είχε απλώς μια κακή στιγμή. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την πλήξουν».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά τις οξείες δηλώσεις του ιδίου, ότι οι κινήσεις της Κίνας “επηρεάζουν όλες τις χώρες” και αποτελούν «ανήκουστο πλήγμα στο Διεθνές Εμπόριο».

🔹 Αντίποινα από το Πεκίνο

Η κινεζική κυβέρνηση αντέδρασε δυναμικά, ανακοινώνοντας απαγόρευση εξαγωγών σπανίων γαιών προς τις ΗΠΑ – στοιχείων κρίσιμων για τη στρατιωτική βιομηχανία και την τεχνολογία αιχμής. Το μέτρο, που θα τεθεί σε ισχύ σε έναν μήνα, περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς στις εξαγωγές μπαταριών υψηλής απόδοσης, εργαλειομηχανών, βιομηχανικών διαμαντιών και υλικών κοπής ακριβείας.

Επιπλέον, η Κίνα εφαρμόζει εξωχώρια δικαιοδοσία για πρώτη φορά, απαγορεύοντας την επανεξαγωγή προϊόντων που περιέχουν κινεζικές σπάνιες γαίες χωρίς προηγούμενη άδεια του Πεκίνου. Με τον τρόπο αυτό, αποκτά έλεγχο σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως:

τους προηγμένους ημιαγωγούς ,

, τα ηλεκτρικά οχήματα και drones ,

, τη μεταποίηση ακριβείας.

🔹 Αμερικανική απάντηση με δασμούς και πιέσεις

Σε αντίποινα, ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου, ενώ απείλησε με περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων της Boeing προς την Κίνα. Η απόφαση αυτή αναιρεί το “μορατόριουμ” του Ιουνίου μεταξύ των δύο χωρών και επαναφέρει τον εμπορικό πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη.Οι αγορές αντιδρούν έντονα: τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν πτώση, ενώ η τιμή του χρυσού σημειώνει ιστορικό ράλι.

🔹 Ο ρόλος των “Γεράκων” και ο κίνδυνος για την αμερικανική βιομηχανία

Πηγές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε από τους “γέρακες” του εμπορικού πολέμου, προτού συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο για κρίσιμους αμερικανικούς κλάδους, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη – ήδη σε φάση “φούσκας” – και η αμυντική βιομηχανία, που εξαρτάται από τις σπάνιες γαίες.

🔹 Διεθνείς επιπτώσεις και κλιμάκωση

Η Κίνα συνέχισε την επίδειξη ισχύος, ζητώντας από την Αυστραλία να τιμολογεί σε γιουάν το σιδηρομετάλλευμα που εξάγει προς το Πεκίνο — μια αντιστροφή ρόλων στην παγκόσμια αγορά πρώτων υλών.

Ταυτόχρονα, η Ολλανδία, με αμερικανική παρότρυνση, έθεσε υπό κρατικό έλεγχο την εταιρεία Nexperia κινεζικών συμφερόντων, αντικαθιστώντας τη διοίκηση και μεταφέροντας το μετοχικό κεφάλαιο σε καταπίστευμα.

Η νέα αυτή αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ–Κίνας διαμορφώνει ένα εκρηκτικό γεωοικονομικό σκηνικό, με επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, τεχνολογίας και πρώτων υλών. Όπως σχολιάζουν αναλυτές, το “ταμπλό” του διεθνούς εμπορίου μπαίνει ξανά σε φάση έντασης και αβεβαιότητας.

Capital.gr