Η ναυτιλιακή βιομηχανία εισέρχεται σε νέα περίοδο αναταραχής, καθώς η Κίνα απαντά με αντίμετρα στα λιμενικά τέλη που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ για πλοία κινεζικής κατασκευής ή διαχείρισης. Τα αμερικανικά μέτρα τίθενται σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, με το Πεκίνο να απαντά με περιορισμούς στην πρόσβαση πλοίων σε κινεζικά λιμάνια και νέα τέλη για εταιρείες που στηρίζουν «μεροληπτικούς περιορισμούς».

Τα κινεζικά αντίμετρα

Με διάταγμα του πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ (28/09), η Κίνα θέτει σε εφαρμογή μηχανισμό αντιμέτρων που προβλέπει ειδικά τέλη, περιορισμούς λιμενικής πρόσβασης και αυστηρότερους ελέγχους στις ναυτιλιακές δραστηριότητες ξένων εταιρειών. Το μέτρο στοχεύει χώρες που υιοθετούν πολιτικές κατά κινεζικών πλοίων ή πληρωμάτων.

Η αμερικανική πολιτική

Η απόφαση του USTR (Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος) προβλέπει τέλη από 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο, τα οποία θα αυξάνονται σταδιακά μέχρι τα 140 δολάρια έως το 2028. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μόνο το 2026 οι 10 μεγαλύτεροι μεταφορείς containers θα επιβαρυνθούν με 3,2 δισ. δολάρια, με τον όμιλο COSCO να επωμίζεται 1,53 δισ..

Πλήγμα στη ναυτιλία

Η Κίνα, που καλύπτει το 53% των παγκόσμιων παραγγελιών πλοίων το 2025, βρίσκεται στο επίκεντρο του εμπορικού πολέμου. Οι επιπτώσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση ναύλων στις γραμμές Ασίας–ΗΠΑ, καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και μετατόπιση φορτίων σε λιμάνια τρίτων χωρών.

Αναζήτηση στρατηγικών

Μεγάλες εταιρείες εξετάζουν αναδιάταξη στόλων, χρήση πλοίων ναυπηγημένων σε Κορέα και Ιαπωνία και συνεργασίες που παρακάμπτουν τα αμερικανικά λιμάνια. Σύμφωνα με την HSBC, η Ocean Alliance και άλλοι όμιλοι εξετάζουν διαδρομές μέσω Καναδά, Μεξικού ή Καραϊβικής, ενώ καθυστερούν την απόσυρση παλαιότερων πλοίων για να περιορίσουν τις απώλειες.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ναυτιλία κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, με συνέπειες που θα επηρεάσουν τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και το παγκόσμιο εμπόριο.

