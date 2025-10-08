Του Tim Treadgold

Η «φρενίτιδα για τις σπάνιες γαίες» έχει κυριεύσει την αγορά, με τους επενδυτές να στρέφονται μαζικά στη μετοχή της Iluka Resources, παρότι η έναρξη παραγωγής του μεγάλου έργου της στην Αυστραλία μετατίθεται για τα μέσα του 2027. Το ράλι των τελευταίων μηνών φέρνει στο προσκήνιο το σύνδρομο FOMO που τροφοδοτεί και την άνοδο του χρυσού, την ώρα που ορισμένες επενδυτικές τράπεζες διατηρούν επιφυλάξεις.

Ράλι μετοχής και κινεζικοί περιορισμοί

Τους τελευταίους έξι μήνες, η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο στην προμήθεια σπάνιων γαιών, με αποτέλεσμα η μετοχή της Iluka να καταγράψει άνοδο 120%, αγγίζοντας υψηλό 18 μηνών στα 7,45 δολάρια Αυστραλίας. Η δυναμική αυτή διατηρήθηκε παρά την πίεση στην παραδοσιακή δραστηριότητα της εταιρείας σε τιτάνιο και ζιρκόνιο, όπου οι τιμές έχουν υποχωρήσει.

Η Iluka, με ιστορία δεκαετιών στην εξόρυξη, αναπτύσσει το δεύτερο μεγαλύτερο έργο σπάνιων γαιών της Αυστραλίας και σταδιακά μεταβαίνει από την παραγωγή ζιρκονίου και ιλμενίτη στη νέα αγορά σπάνιων γαιών, ανταγωνιζόμενη την Lynas Rare Earths.

Το πλεονέκτημα του μοναζίτη

Η εταιρεία είχε αποθηκεύσει για δεκαετίες το ελαφρώς ραδιενεργό ορυκτό μοναζίτη, που περιέχει σπάνιες γαίες υψηλής αξίας. Η στρατηγική αυτή δικαιώνεται σήμερα, καθώς το υλικό αυτό αξιοποιείται για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Το έργο στην πόλη Eneabba, στη δυτική Αυστραλία, έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την κυβέρνηση, με το κόστος να εκτιμάται στα 1,2 δισ. δολάρια.

Ζήτηση και επιφυλάξεις

Η παγκόσμια ζήτηση για νεοδύμιο, πρασεοδύμιο και δυσπρόσιο εκτινάσσεται, με το νεοδύμιο να έχει σημειώσει αύξηση 55% από τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αναλυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι για την κεφαλαιακή δαπάνη και τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την παραγωγή.

Η Ord Minnett προειδοποίησε ότι η μετοχή της Iluka δύσκολα θα διατηρήσει την ίδια δυναμική, σημειώνοντας ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμολογούν το NdPr πάνω από 110 δολάρια/κιλό, τιμή αντίστοιχη με εκείνη που πληρώνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για σπάνιες γαίες από το ορυχείο Mountain Pass.

Θέσεις επενδυτικών τραπεζών

Η Morgan Stanley ανέφερε μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τις εκτιμήσεις της, καθώς η παραγωγή NdPr μετατίθεται για τα μέσα του 2027 και άλλων μετάλλων όπως το δυσπρόσιο και το τέρβιο για το τέλος του 2027. Η τράπεζα διατηρεί σύσταση buy με τιμή-στόχο τα 6,40 δολάρια Αυστραλίας, χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή.

Αντίθετα, η Barrenjoey εξέφρασε μεγαλύτερη αισιοδοξία, δίνοντας σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 7,60 δολάρια Αυστραλίας, υπογραμμίζοντας ότι το έργο παραμένει εντός προϋπολογισμού παρά τις καθυστερήσεις.

Η αγορά δείχνει να έχει «αγκαλιάσει» την Iluka και τις σπάνιες γαίες, ωστόσο η υπερβολική άνοδος και το σύνδρομο FOMO προκαλούν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της δυναμικής της μετοχής έως την έναρξη της παραγωγής.

