Η Κίνα ανακοίνωσε την υιοθέτηση προσωρινών κανόνων για την αυστηρότερη διαχείριση των σπάνιων γαιών, καλύπτοντας την εξόρυξη, την τήξη και τον διαχωρισμό τους.

Οι νέοι κανονισμοί δημοσιοποιήθηκαν στις 22 Αυγούστου από το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και το υπουργείο Φυσικών Πόρων.

Σύμφωνα με το Πεκίνο, τα ετήσια ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θα καθορίζονται με βάση τους αναπτυξιακούς στόχους, τα αποθέματα σπάνιων γαιών, τα είδη τους, την ανάπτυξη της βιομηχανίας, την οικολογική προστασία και τη ζήτηση της αγοράς. Τα πλαφόν αυτά θα γνωστοποιούνται στις εταιρείες του κλάδου, όπως ορίζεται στους προσωρινούς κανόνες.

Οι εταιρίες διαχείρισης ορυχείων θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε εξόρυξη, τήξη και διαχωρισμό μόνο εντός των επιτρεπόμενων ορίων και θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία και την εφαρμογή των κανονισμών.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου να ελέγξει πιο αποτελεσματικά έναν κρίσιμο τομέα για την παγκόσμια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, όπου η Κίνα κατέχει κυρίαρχη θέση.

