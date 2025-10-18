Σημαντικές αναταράξεις στις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες προκάλεσαν την Πέμπτη οι αποκαλύψεις απάτης σε δάνεια προς επενδυτικά funds, οδηγώντας σε κατάρρευση των μετοχών των Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp και εντείνοντας τους φόβους για νέα ρωγμή στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Zions Bancorp βυθίστηκε κατά 13% μετά την ανακοίνωση έκτακτης επιβάρυνσης 50 εκατ. δολαρίων σε δάνειο της θυγατρικής της California Bank & Trust, ενώ η Western Alliance κατέγραψε πτώση σχεδόν 11%, καθώς γνωστοποίησε ότι είχε χορηγήσει δάνεια στους ίδιους δανειολήπτες.

Οι δύο τράπεζες σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες στον δείκτη KBW Bank, ο οποίος εμφάνισε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων έξι μηνών.

Απάτη σε δάνεια και νέο κύμα ανησυχίας

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο του «σπασίματος» προβληματικών δανείων σε εταιρείες όπως η Tricolor Holdings, η οποία εξειδικεύεται στα subprime δάνεια αυτοκινήτων και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον προηγούμενο μήνα. Είχε προηγηθεί η πτώχευση της First Brands Group, προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Οι JPMorgan Chase και Fifth Third Bancorp ανακοίνωσαν ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την Tricolor, ενώ η Jefferies Financial Group δήλωσε έκθεση στην First Brands.

Αναλυτές σημειώνουν ότι, παρότι οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, οι απώλειες αυτές δημιουργούν κινδύνους για μικρότερες περιφερειακές τράπεζες.

«Αν η JPMorgan έχει πρόβλημα με δάνεια της Tricolor, είναι κάτι μικρό», δήλωσε ο Mike Mayo της Wells Fargo & Co.. «Αν όμως μικρότερες τράπεζες έχουν την ίδια έκθεση, το πλήγμα είναι πολύ σοβαρότερο».

Νομικές ενέργειες και επιπτώσεις στην αγορά

Η Zions, σε μήνυση που κατέθεσε, υποστηρίζει ότι δύο επενδυτικά funds χρωστούν χρήματα στη θυγατρική της California Bank & Trust. Η τελευταία είχε παραχωρήσει δύο ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές συνολικού ύψους άνω των 60 εκατ. δολαρίων το 2016 και το 2017, για τη χρηματοδότηση αγορών προβληματικών εμπορικών ενυπόθηκων δανείων.

Μετά από έρευνα, η τράπεζα διαπίστωσε ότι πολλά από τα χρεόγραφα και τα ακίνητα είχαν μεταφερθεί σε άλλες οντότητες, ενώ αρκετά είχαν ήδη κατασχεθεί ή βρίσκονταν σε διαδικασία κατάσχεσης.

Η Western Alliance έχει επίσης έκθεση στους ίδιους επενδυτές, αλλά τόνισε ότι το γεγονός δεν αναμένεται να επηρεάσει το outlook για το 2025.

Οι επενδυτές στρέφονται πλέον σε ασφαλέστερα καταφύγια, εν μέσω ανησυχιών για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, την παγκόσμια πιστωτική έκθεση και τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών.