Αλλαγή κλίματος στις αγορές συναλλάγματος αναμένουν αναλυτές και τοπικά ΜΜΕ στην Ιαπωνία, ενόψει του επικείμενου διορισμού της Σατσούκι Καταγιάμα ως νέας Υπουργού Οικονομικών από την νέα Πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η Καταγιάμα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στην Ιαπωνία.

Ο διορισμός της εκτιμάται ότι μπορεί να μετριάσει τις πιέσεις στο γιεν, το οποίο κινείται γύρω στα 151 ανά δολάριο, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, το δολάριο υποχώρησε προσωρινά στα 150,50 γιεν, πριν ανακάμψει.

Πιθανή στροφή σε δημοσιονομική στρατηγική

Η 66χρονη Καταγιάμα, έμπειρη πολιτικός και πρώην στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, έχει δηλώσει πως τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα της Ιαπωνίας υποδεικνύουν ότι η πραγματική αξία του γιεν είναι πιο κοντά στα 120–130 ανά δολάριο.

Τα τοπικά μέσα εκτιμούν ότι η παρουσία της μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση Τακαΐτσι να σχεδιάσει νέα πακέτα οικονομικών κινήτρων, αλλά και να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές αντιλαμβάνονται την ισοτιμία του γιεν.

Η Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα στην πρωθυπουργία της χώρας, έχει ταχθεί υπέρ της επεκτατικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, σε συνέχεια της φιλοσοφίας των Abenomics. Η πρόκληση θα είναι να χρηματοδοτηθούν νέα μέτρα στήριξης χωρίς να προκληθεί περαιτέρω διολίσθηση του γιεν.

Προφίλ Καταγιάμα και προκλήσεις για την οικονομία

Η Καταγιάμα διαθέτει βαθιά γνώση στα δημόσια οικονομικά, εμπειρία στη διπλωματία συναλλάγματος και στενές σχέσεις με αξιωματούχους που διαμορφώνουν την πολιτική ισοτιμιών. Σε αντίθεση με τον απερχόμενο ΥΠΟΙΚ Κατσουνόμπου Κάτο, περιγράφεται ως αποφασιστική και άμεση.

Η ανάληψη του χαρτοφυλακίου γίνεται σε περίοδο:

Αυξημένου κόστους ζωής λόγω αδύναμου γιεν και ακριβών εισαγωγών,

λόγω αδύναμου γιεν και ακριβών εισαγωγών, Πληθωρισμού πάνω από τον στόχο 2% ,

, Πιέσεων για επανεξέταση της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ), μετά τις πρώτες αυξήσεις επιτοκίων εδώ και μια δεκαετία.

Οι αγορές αναμένουν να διαπιστώσουν εάν η Καταγιάμα θα υποστηρίξει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να προστατευθεί το νόμισμα ή θα στηρίξει τη δημοσιονομική επέκταση της κυβέρνησης.