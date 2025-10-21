Σε μέχρι και 216 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να ανέλθει το κόστος για την ανοικοδόμηση της Συρίας μετά τον εμφύλιο πόλεμο, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η οποία έρχεται μετά από 13 χρόνια σύγκρουσης στη χώρα.

Η ανοικοδόμηση είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες ισλαμιστικές αρχές της Συρίας μετά την ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη της χώρας Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

«Το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας εκτιμάται σε 216 δισεκατομμύρια δολάρια ύστερα από τη σύγκρουση που διαρκεί πέραν των 13 ετών», αναφέρει στην τελευταία της έκθεση η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία, όπως σημειώνει, αξιολόγησε «υποδομές και κτιριακά περιουσιακά στοιχεία, που καλύπτουν την περίοδο από το 2011 έως το 2024».

Στον εμφύλιο πόλεμος της Συρίας, ο οποίος ξέσπασε το 2011 με την άγρια καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από τον Άσαντ, σκοτώθηκε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και καταστράφηκαν οι υποδομές της χώρας.

«Η σύγκρουση έχει καταστρέψει σχεδόν το ένα τρίτο του ακαθάριστου κεφαλαιακού αποθέματος που διατηρούσε η Συρία πριν από τη σύγκρουση, με άμεσες φυσικές ζημιές σε υποδομές, κτίρια κατοικιών και μη οικιστικά κτίρια που εκτιμώνται σε 108 δισεκατομμύρια δολάρια», σημειώνεται στην έκθεση.

Μεταξύ των κατηγοριών που αξιολογήθηκαν, οι υποδομές έχουν πληγεί περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών ζημιών, οι οποίες ισοδυναμούν με 52 δισ. δολάρια.

Η έκθεση εκτιμά ότι το κόστος των υλικών περιουσιακών στοιχείων κυμαίνεται μεταξύ 140 και 345 δισ. δολάρια, «με μια συντηρητική καλύτερη εκτίμηση» 216 δισ. δολ.

Η επαρχία του Χαλεπίου και η ύπαιθρος της Δαμασκού, σημαντικά προπύργια των ανταρτών που υπέστησαν σφοδρό βομβαρδισμό κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου, υπέστησαν το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής.

«Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες, αλλά η Παγκόσμια Τράπεζα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον συριακό λαό και τη διεθνή κοινότητα για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Jean-Christophe Carret, διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής της Τράπεζας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το κόστος ανοικοδόμησης είναι δέκα φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ΑΕΠ της Συρίας για το 2024.

Από την πτώση του Άσαντ, οι νέες αρχές της Συρίας έχουν εργαστεί για την προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την ανοικοδόμηση της χώρας και έχουν υπογράψει συμφωνίες με αρκετές εταιρείες και κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρών του Κόλπου.

Ο Σύρος Υπουργός Οικονομικών, Μοχάμεντ Μπαρνίεχ, δήλωσε ότι η έκθεση «παρέχει μια κρίσιμη βάση για την τεράστια κλίμακα της καταστροφής και το κόστος ανοικοδόμησης που επιφυλάσσει το μέλλον».

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη για τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιήσει μια υποστήριξη και συνεργασία για να βοηθήσει τη Συρία να αποκαταστήσει βασικές υποδομές, να αναζωογονήσει τις κοινότητες και να θέσει τα θεμέλια για ένα πιο ανθεκτικό μέλλον για τον λαό της», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ