Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει προϋπολογισμό 193,9 δισ. ευρώ για το 2026, αυξημένο κατά 597,8 εκατ. ευρώ έναντι της πρότασης της Επιτροπής, δίνοντας προτεραιότητα σε ανταγωνιστικότητα, έρευνα, άμυνα και ετοιμότητα. Οι πιστώσεις πληρωμών ορίζονται στα 192,6 δισ. ευρώ, ενώ οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αρχίζουν τον Νοέμβριο (πρώτος γύρος 4 Νοεμβρίου).

Το Κοινοβούλιο αποκαθιστά 1,3 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης για βασικά προγράμματα που είχαν περικοπεί από τα κράτη μέλη, τονίζοντας ότι οι μειώσεις δεν πρέπει να πλήξουν εμβληματικές δράσεις όπως Erasmus+ και EU4Health.

Έρευνα και υποδομές. Προβλέπεται ενίσχυση +60 εκατ. ευρώ για τον Ορίζοντα Ευρώπη και +80 εκατ. ευρώ για δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, με στόχο την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις διασυνοριακές υποδομές. Επιπλέον, +5 εκατ. ευρώ για EU4Health και +5 εκατ. ευρώ για Erasmus+.

Αντίδραση σε κρίσεις και κινητικότητα. Προβλέπεται +23 εκατ. ευρώ για νέους γεωργούς και +40 εκατ. ευρώ για λοιπές προτεραιότητες στο ΕΓΤΕ, +30 εκατ. ευρώ στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και +35 εκατ. ευρώ για στρατιωτική κινητικότητα, κρίσιμη για την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ.

Γεωπολιτική αστάθεια. Προτείνονται +35 εκατ. ευρώ για τη Νότια Γειτονία, +25 εκατ. ευρώ για την Ανατολική Γειτονία, και +50 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω κλιμακούμενων κρίσεων και κλιματικής αλλαγής.

Κόστος NextGenerationEU. Η ΕΕ αντιμετωπίζει υπέρβαση 4,2 δισ. ευρώ στο κόστος δανεισμού (2026). Οι ευρωβουλευτές ζητούν να μη θιγούν Erasmus+ και EU4Health, και επιμένουν στην ορθή χρήση του μηχανισμού κλιμακωτής χρηματοδότησης για την κάλυψη των επιβαρύνσεων.

Το συνοδευτικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 384 υπέρ, 202 κατά και 58 αποχές, αποτυπώνοντας τη θέση του Κοινοβουλίου ενόψει των τριών εβδομάδων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Πλαίσιο. Πάνω από 93% του προϋπολογισμού διοχετεύεται άμεσα σε προγράμματα που στηρίζουν πολίτες και έργα στα κράτη μέλη, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ (2021–27) κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 160–200 δισ. ευρώ.