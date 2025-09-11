Μυστική σύναξη πραγματοποιείται στη Βιέννη ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ, με στόχο τον σχηματισμό κοινού μετώπου ενόψει των διετών σκληρών διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, ύψους 1,816 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με το Politico.

Στην κλειστή αυτή συνάντηση συμμετέχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και τα Σκανδιναβικά κράτη, οι οποίοι αναζητούν στρατηγική για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους απέναντι σε χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία, που επιδιώκουν μεγαλύτερες δαπάνες σε γεωργία και ταμεία συνοχής.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκινούν το φθινόπωρο, ωστόσο ήδη οι δύο μεγάλες ομάδες κρατών καταρτίζουν σχέδια. Από τη μία πλευρά οι «καλοπληρωτές» του Βορρά πιέζουν για μικρότερο προϋπολογισμό, ενώ οι «Φίλοι της Συνοχής» ζητούν γενναιόδωρη χρηματοδότηση για τις φτωχότερες περιφέρειες.

Ο Janusz Lewandowski, πρώην επίτροπος Προϋπολογισμού της ΕΕ, παρομοίασε τη διαδικασία με «στημένο παιχνίδι», όπου κάθε στρατόπεδο προσπαθεί να κερδίσει έδαφος πριν τις επίσημες συνομιλίες.

Διχασμός και συμμαχίες

Παρά τις επιμέρους διαφορές – για παράδειγμα μεταξύ Γαλλίας και Ολλανδίας στο ζήτημα της κοινής έκδοσης χρέους – οι χώρες προσπαθούν να επιλύσουν εσωτερικές εντάσεις ώστε να παρουσιάσουν ενιαία γραμμή. Στο «αντίπαλο στρατόπεδο», η Πολωνία διατηρεί ισχυρή θέση, αλλά η ρήξη της με την Ουγγαρία αποδυνάμωσε το μπλοκ, αφήνοντας χώρο σε μεσογειακές χώρες να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο.

Η στάση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για διατήρηση του αρχικού σχεδίου, με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin να μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο μπλοκ. Η στρατηγική του αναμένεται να στηριχθεί στη λογική «διαίρει και βασίλευε», ώστε να αποδυναμώσει τα μέτωπα και να εξασφαλίσει συμβιβασμούς.

Η έκβαση αυτών των διεργασιών θα κρίνει τον τελικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού-μαμούθ της ΕΕ, ο οποίος θα καθορίσει και την ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική.