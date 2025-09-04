Την ενίσχυση της στήριξης προς την Κύπρο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων καθώς και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, συζήτησαν την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Επίτροπος της ΕΕ για τον Προϋπολογισμό κ. Piotr Serafin, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εντατικές προετοιμασίες για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η θέση της Κύπρου για το νέο ΠΔΠ

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την επίσκεψη «κομβική», καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όπως είπε, το ΠΔΠ καθορίζει τις πολιτικές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, προβλέπει σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Στρατηγικές προτεραιότητες αποτελούν η άμυνα, η ασφάλεια, η έρευνα και καινοτομία, η ψηφιοποίηση μεταφορών και ενέργειας, καθώς και η στήριξη της Ουκρανίας και τρίτων χωρών. Παράλληλα, διατηρείται η έμφαση σε υφιστάμενες πολιτικές όπως η Συνοχή, η ΚΑΠ και η Μεταναστευτική πολιτική.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Κύπρος ζητά ένα πλαίσιο ευέλικτο και βιώσιμο, με αναγνώριση των ειδικών προκλήσεων μικρών και νησιωτικών κρατών-μελών, ώστε η κατανομή πόρων να είναι δίκαιη και αποτελεσματική.

Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι «μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη» για τη χώρα. Διαβεβαίωσε τον Επίτροπο ότι όλοι οι μηχανισμοί για την επιτυχή προετοιμασία είναι σε πλήρη ετοιμότητα, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συναίνεση και η προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων.

Δηλώσεις Serafin

Από την πλευρά του, ο κ. Serafin σημείωσε ότι επέλεξε να επισκεφθεί την Κύπρο πρώτη μετά την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής, καθώς η Λευκωσία θα βρεθεί «στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής» το 2026.

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος θα διαμορφώσει την ατζέντα της ΕΕ, με μεγάλη ευκαιρία αλλά και ευθύνη, ενώ διαβεβαίωσε πως η Επιτροπή θα στηρίξει τη χώρα τόσο στην προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.

Τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται σε «ταραγμένες εποχές», με μεγαλύτερη ευελιξία για γεωπολιτικές και κλιματικές προκλήσεις, και χαρακτήρισε ως βασικό θέμα του νέου ΠΔΠ την «ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε ότι συζητήθηκε η πρόταση της Επιτροπής για τουλάχιστον διπλασιασμό της στήριξης προς την Κύπρο για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων.

Για την έρευνα της EPPO στο GSI

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη περί έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το έργο του GSI Interconnector, ο κ. Serafin σημείωσε ότι η Εισαγγελία είναι «πλήρως ανεξάρτητο όργανο» και η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει. Εξέφρασε πάντως «απόλυτη εμπιστοσύνη» στην EPPO και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς κατά της απάτης.