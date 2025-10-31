Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια του ευρώ αμετάβλητα, με την πρόεδρό της Κριστίν Λαγκάρντ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο για μείωση όσο και για αύξηση στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού.

Η μικρή θετική έκπληξη από την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο, που ανήλθε στο 1,3%, ενισχυμένη από την καλύτερη του αναμενόμενου επίδοση της Γαλλίας (+0,5%), σε συνδυασμό με τη συμφωνία Ε.Ε.–ΗΠΑ για τους δασμούς, δημιούργησε ένα περιβάλλον σχετικής σταθερότητας. Σύμφωνα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τα σημερινά επιτόκια ούτε ευνοούν ούτε αναστέλλουν την ανάπτυξη.

Πληθωρισμός υπό έλεγχο, αλλά όχι χωρίς ρίσκο

Οι προβλέψεις δείχνουν πως ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί κοντά στο 2% τους επόμενους μήνες, με περιορισμένες πιθανότητες απόκλισης. Η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα θεωρείται προτιμότερη επιλογή, καθώς μειώσεις θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό σε περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας για τις σπάνιες γαίες, εξακολουθεί να προβληματίζει. Η Λαγκάρντ αναφέρθηκε στα «σημεία συμφόρησης» στις αλυσίδες εφοδιασμού, που ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Αμυντικές δαπάνες και ETS2 στο μικροσκόπιο

Η ΕΚΤ παρακολουθεί επίσης τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών, που ενδέχεται —υπό προϋποθέσεις— να οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις τα επόμενα χρόνια, αν κορυφωθεί η ζήτηση για οπλικά συστήματα.

Παράλληλα, η Λαγκάρντ έκανε ειδική αναφορά στο ETS2, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις από το 2027, επηρεάζοντας τις προβλέψεις της ΕΚΤ.

Ο αγώνας ευρώ – δολαρίου

Η πρόεδρος της ΕΚΤ απέφυγε να σχολιάσει τη μείωση επιτοκίων από τη FED, που στόχο έχει την ενίσχυση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η απόφαση αυτή επηρέασε την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, που υποχώρησε προσωρινά πριν σταθεροποιηθεί στα μέσα της εβδομάδας.

Ένα πιο αδύναμο ευρώ θεωρείται προς το παρόν ευνοϊκό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες — τη στιγμή που η Ουάσιγκτον επιβάλλει νέους δασμούς για να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή.

