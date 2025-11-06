Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αναπροσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους μετά τις εντολές της κυβέρνησης για περικοπές πτήσεων στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Η αναστάτωση προκλήθηκε λόγω του παρατεταμένου κυβερνητικού shutdown, το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Περικοπές πτήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού

Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε δραστικές περικοπές πτήσεων, επικαλούμενος κινδύνους για την ασφάλεια των ελέγχων εναέριας κυκλοφορίας, καθώς 13.000 ελεγκτές και 50.000 υπάλληλοι ασφαλείας εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Η έλλειψη προσωπικού έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες καθυστερήσεις, επηρεάζοντας περισσότερους από 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου που επικαλείται το Reuters, οι περικοπές αφορούν το 4% των πτήσεων από την Παρασκευή, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 10% την επόμενη εβδομάδα αν δεν τερματιστεί το shutdown.

Κίνδυνος για τα ταξίδια της Ημέρας των Ευχαριστιών

Οι αναστολές πτήσεων απειλούν να διαταράξουν τα σχέδια διακοπών εκατομμυρίων Αμερικανών, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, με αναλυτές να προειδοποιούν για «μία από τις πιο ορατές επιπτώσεις» του κυβερνητικού λουκέτου.

Ο αναλυτής αγοράς David Morrison προειδοποίησε ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στις τιμές και στα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών.

Αεροπορικές υπό πίεση

Οι εταιρείες United Airlines, American Airlines και Southwest δέχθηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από επιβάτες μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας ενημέρωση για ακυρώσεις και νέες κρατήσεις.

Η United ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις περικοπές στις περιφερειακές και μη κεντρικές διαδρομές, ενώ η Southwest δήλωσε ότι θα ενημερώσει άμεσα τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) αναμένεται να εκδώσει την επίσημη εντολή μείωσης πτήσεων, σε μια προσπάθεια να ανακουφιστεί η πίεση στους ελεγκτές, καθώς ήδη υπάρχει έλλειψη 3.500 υπαλλήλων, με πολλούς να εργάζονται υπερωρίες έξι ημέρες την εβδομάδα.

«Περίοδος χαμηλής ζήτησης»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Frontier Airlines, Barry Biffle, δήλωσε ότι η μείωση των πτήσεων ενδέχεται προσωρινά να ωφελήσει τα έσοδα, καθώς ο Νοέμβριος θεωρείται μήνας χαμηλής ταξιδιωτικής ζήτησης.

Παρά τις προσπάθειες εξομάλυνσης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσο παρατείνεται το shutdown, ο κίνδυνος για χάος στις αερομεταφορές αυξάνεται.