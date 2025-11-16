Η ζήτηση του ελαιολάδου προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω και της χαμηλής τιμής του, ανέφερε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, που αναμένει ένα “πιθανό” επίπεδο ρεκόρ εμπορικών συναλλαγών κατά την τρέχουσα περίοδο, παρά τους δασμούς που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.

Μετά την περίοδο της ξηρασίας που οδήγησε σε μείωση της προσφοράς και κατακόρυφη αύξηση της τιμής, στις αρχές του 2024, η παραγωγή αποκαταστάθηκε και αναμένεται σταθερή για τη σεζόν 2025-26, στα 3,4 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τον FAO.

Η τιμή χονδρικής στην Ισπανία, τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως (περίπου 40% του συνόλου) έπεσε σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με την ανώτατη τιμή που είχε φτάσει τον Ιανουάριο του 2024. Τον Σεπτέμβριο είχε πέσει κατά 13% κάτω από το μέσο όρο της τιμής της τελευταίας πενταετίας. Παρόμοια είναι η τάση και στην Ελλάδα.

Αντιθέτως, η τιμή παραμένει αρκετά υψηλή στην Ιταλία, όπου η ξηρασία παρατάθηκε και το καλοκαίρι του 2024.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, οι άφθονες βροχές στην Τυνησία οδήγησαν σε συγκομιδή ρεκόρ, άνω των 400.000 τόνων, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα αυτή θα μπορούσε να αναδειχθεί στον δεύτερο σε μέγεθος παραγωγό παγκοσμίως για τη σεζόν 2025-26, με το 13% του συνόλου.

Η Ισπανία είχε καλές καιρικές συνθήκες στην αρχή της περιόδου αλλά το καλοκαίρι βίωσε ξηρασία και ο όγκος της παραγωγής αναμένεται σταθερός ενώ στην Ελλάδα και την Τουρκία η σοδειά αναμένεται μικρότερη σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

“Η παγκόσμια κατανάλωση και οι συναλλαγές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται” αν και η πρώτη δεν θα επανέλθει ακόμη στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από το 2022, εκτιμά ο FAO.

Η ΕΕ θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εξαγωγός ελαιολάδου “αν και οι αυξημένοι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του όγκου”, προστίθεται στην έκθεση.

– Στην Κύπρο αρκετά ελαιοτριβεία αγοράζουν σε χονδρική τιμή το λάδι σε τιμές μεταξύ 4 και 5 ευρώ το λίτρο. Το ελαιόλαδο χύμα, στη λιανική αγορά, από παραγωγούς, πωλείται για την ώρα από 5 έως 7 ευρώ το λίτρο.