Η Emirates υπέγραψε συμφωνία με τη SpaceX για την εγκατάσταση συνδεσιμότητας Wi-Fi μέσω του συστήματος Starlink σε όλα τα widebody αεροσκάφη της, σε μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντική επιτυχία για τον Έλον Μασκ στον ανταγωνιστικό χώρο της δορυφορικής κάλυψης πτήσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας με έδρα το Ντουμπάι, η υπηρεσία Starlink θα ενεργοποιηθεί στα Boeing 777 της Emirates αυτόν τον μήνα και στα Airbus A380 τον Φεβρουάριο. Η αεροπορική σχεδιάζει να εξοπλίζει περίπου 14 αεροσκάφη τον μήνα, με στόχο ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων έως τα μέσα του 2027.

Η επιλογή της Emirates αποτελεί κομβική εξέλιξη για το δίκτυο Starlink, καθώς η εταιρεία θεωρείται η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική στον κόσμο και είναι γνωστή για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει.

Η Qatar Airways υπήρξε ο πρώτος αερομεταφορέας στη Μέση Ανατολή που εισήγαγε την υπηρεσία Starlink, πραγματοποιώντας πτήσεις με τη νέα τεχνολογία από πέρυσι. Η SpaceX έχει επίσης παρουσιάσει το προϊόν στην Gulf Air και στη Flydubai, ενώ έχει ολοκληρώσει συμφωνία με τη Saudia, σύμφωνα με το Bloomberg.