Η Blackstone Inc. βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαγορά της MacLean Power Systems, σε συμφωνία που αναμένεται να αποτιμά τον αμερικανό κατασκευαστή εξαρτημάτων κοινής ωφέλειας σε πάνω από 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg. Η συμφωνία, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να ανακοινωθεί από την επόμενη εβδομάδα, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ακόμη και ακύρωση.

Η Blackstone φέρεται να επικράτησε άλλων υποψήφιων αγοραστών, μεταξύ των οποίων η ABB Ltd., η οποία αποφάσισε να μην αυξήσει την προσφορά της. Εκπρόσωποι των Blackstone, Centerbridge και ABB αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ δεν κατέστη εφικτό να υπάρξει επικοινωνία με τη MacLean.

Προφίλ της MacLean Power Systems

Η MacLean, με έδρα το Fort Mill στη Νότια Καρολίνα, κατασκευάζει συστήματα αγκύρωσης, εξοπλισμό γείωσης και άλλες κρίσιμες υποδομές για τη μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Centerbridge Partners απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία το 2022.

Η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, λόγω της έκρηξης στα data centers που απαιτούνται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έχει ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Στρατηγική διεύρυνσης της Blackstone στον τομέα ενέργειας – AI

Η Blackstone έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες που στηρίζουν τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την τεχνολογία AI:

Το 2023 εξαγόρασε την Power Grid Components Inc. , κατασκευαστή εξαρτημάτων για ηλεκτρικούς υποσταθμούς.

εξαγόρασε την , κατασκευαστή εξαρτημάτων για ηλεκτρικούς υποσταθμούς. Το 2021 προχώρησε στην εξαγορά της Sabre Industries Inc., εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται με τη μαζική ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες απαιτούν ενισχυμένα και αξιόπιστα δίκτυα ηλεκτροδότησης.