Μια ομάδα δέκα μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, ανάμεσά τους οι ING, UniCredit και BNP Paribas, προχώρησε στη δημιουργία κοινοπραξίας για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ, ενισχύοντας τον ρόλο της Ευρώπης στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Qivalis και έδρα το Άμστερνταμ, θα έχει CEO τον Jan-Oliver Sell, πρώην στέλεχος της Coinbase Γερμανίας, ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης και διάθεσης του νέου ψηφιακού νομίσματος.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο εγχείρημα —το οποίο είχε ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο— είναι οι:

ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank, Raiffeisen Bank International και BNP Paribas.

Η Qivalis αναμένεται να λανσάρει το stablecoin της στην αγορά στις αρχές του β’ εξαμήνου του 2026, δίνοντας στην Ευρώπη ένα κοινό πλαίσιο ψηφιακού νομίσματος που θα απαντά στις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κορυφαίες εταιρείες ετοιμάζονται να εκδώσουν δολαριακά stablecoins, μετά τον νόμο που υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά αυτά εργαλεία.