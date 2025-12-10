Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επανεξετάσει τη σημερινή προσέγγιση στη νομισματική της πολιτική, επισημαίνοντας ότι η ενιαία αγορά χρειάζεται ισχυρότερη θωράκιση απέναντι στους αυξανόμενους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Σε συνέντευξή του στη Les Echos, ο Μακρόν έκανε μια ασυνήθιστη για ηγέτη της ευρωζώνης παρέμβαση στα ζητήματα της κεντρικής τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι η ΕΚΤ πρέπει να «σκεφτεί διαφορετικά» εάν η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως η υψηλή αποταμίευση και η ενοποιημένη αγορά.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι, με το δολάριο και το γιουάν να χρησιμοποιούνται πλέον ως οικονομικά όπλα, και με την ευρωπαϊκή ανάπτυξη να επιβραδύνεται, υπάρχει περιθώριο για σημαντική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Τόνισε ότι η ευρωζώνη δεν μπορεί να έχει ως μοναδικό στόχο τον πληθωρισμό, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη και την ανάπτυξη και την απασχόληση, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παρά τη συνηθισμένη στάση των ηγετών της ευρωζώνης να μην σχολιάζουν τις ενέργειες της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας, ο Μακρόν επιμένει στη διεύρυνση του πλαισίου αξιολόγησης της ΕΚΤ. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, έχει στο παρελθόν επικρίνει τις πιέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τη Fed, που ακολουθεί διπλή εντολή για απασχόληση και σταθερότητα τιμών. Η ΕΚΤ, αντίθετα, εστιάζει αποκλειστικά στον πληθωρισμό, με στόχο το 2%.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ζητήσει και παλαιότερα την επέκταση των στόχων της ΕΚΤ, προτείνοντας την προσθήκη κριτηρίων όπως η ανάπτυξη και η απανθρακοποίηση. Σύμφωνα με τη Les Echos, ο Μακρόν εξέφρασε ανησυχία για τις συνέπειες της μείωσης του ισολογισμού της ΕΚΤ, που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, επιβράδυνση της οικονομίας και ενίσχυση του ευρώ, με πιθανές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα.

Η ΕΚΤ δεν σχολίασε τις δηλώσεις, ενώ η Πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ είχε ζητήσει πρόσφατα πιο φιλόδοξα μέτρα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπογραμμίζοντας ότι μια ουσιαστικά ενιαία αγορά θα προστάτευε την ευρωπαϊκή οικονομία από εξωτερικές αποφάσεις.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μακρόν προειδοποίησε την Κίνα ότι πρέπει να περιορίσει τις εμπορικές ανισορροπίες με την ΕΕ για να αποφύγει νέους δασμούς, ενώ εξέφρασε ανησυχίες για την απορρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και των stablecoins στις ΗΠΑ. Όπως είπε, αυτό δημιουργεί «μη αμελητέο κίνδυνο χρηματοπιστωτικής αστάθειας», καλώντας την ευρωζώνη να διατηρήσει τη θέση της ως ζώνη νομισματικής σταθερότητας και αξιόπιστων επενδύσεων.