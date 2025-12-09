Κόβει τις προσδοκίες για μια τελευταία μείωση των επιτοκίων του ευρώ στο τέλος του 2025 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχοντας την υποστήριξη και της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

Η τελευταία συνεδρίαση, στις 18 Δεκεμβρίου, δεν αναμένεται να κρύβει ευχάριστες ειδήσεις για τους δανειολήπτες αλλά τουλάχιστον, όπως όλα δείχνουν, το κόστος του χρήματος θα παραμείνει σταθερό και από το 2026 αναμένεται η ΕΚΤ να ακολουθήσει την συνήθη τακτική του «βλέποντας και κάνοντας».

Η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια κατά συνολικά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο έτος έως τον Ιούνιο, αλλά έκτοτε τα έχει διατηρήσει αμετάβλητα και εξετάζει αν έχει κάνει αρκετά ή αν μπορεί να χρειαστούν περισσότερα για να αποτραπεί η υπερβολική πτώση του πληθωρισμού.

Οι δηλώσεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Bloomberg News, δεν έβαλε την λέξη μείωση στα επιτόκια αλλά αύξηση. Η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι η αύξηση των επιτοκίων, αντί για μείωση όπως ορισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, δήλωσε.

Η Γερμανίδα σύμβουλος, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα «γεράκια» της ΕΤΚ, περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομία και τον πληθωρισμό ως ανοδικούς. Τόνισε ότι οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη ενδέχεται να αναθεωρηθούν υψηλότερα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου οι αναλυτές βλέπουν το επιτόκιο καταθέσεων να παραμείνει στο 2% για τέταρτη φορά. Τόνισε, ακόμα, ότι η ΕΚΤ πρέπει να παρακολουθεί στενά εάν μακροπρόθεσμα φαινόμενα, όπως οι μεταβολές στο δυναμικό της οικονομίας και ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστούν τις νομισματικές ρυθμίσεις, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν κατάλληλες, υπερβολικά χαλαρές.

«Πρέπει να παρακολουθούμε εάν η πολιτική μας γίνεται πιο διαλλακτική με την πάροδο του χρόνου, και ενδεχομένως υπερβολικά διαλλακτική, οπότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε μια άλλη μεταβολή των επιτοκίων», δήλωσε.

Η εκτίμηση για σταθερά επιτόκια της ΕΚΤ και ούτε λέξη για μείωση, έχει βοηθήσει τις τράπεζες, γιατί τα έσοδα από τόκους παραμένουν σταθερά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνουν σταθερά βοηθώντας στην εκπόνηση των επιχειρησιακών τους πλάνων τους για το 2026. Τα έσοδα από τόκους αποτελούν σταθερά το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών εσόδων τους, και συνεπώς παραμένουν το πιο κρίσιμο στοιχείο για την κερδοφορία τους, το οποίο ευνοείται από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Τα επίπεδα στην Κύπρο

Να δούμε και τι γίνεται και με τους δανειολήπτες. Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι το ύψος των επιτοκίων δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι εκμηδενισμένο (0,0%) για τα νοικοκυριά και να περιορίζεται στο 0,4% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Το ύψος των επιτοκίων των νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι στο -0,3% (δηλ. χαμηλότερα από το διάμεσο της Ευρωζώνης), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το αντίστοιχο περιθώριο περιορίζεται μόλις στο 0,1%.

Το επιτόκιο που αφορά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο 3,73%, σε σύγκριση με 3,63% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 4,39%, σε σύγκριση με 4,32% τον προηγούμενο μήνα.