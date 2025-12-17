Η καθυστέρηση της μετάβασης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχει δώσει στους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων την ευκαιρία να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην κούρσα της ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με αναλυτές.

Σε δύο πλήγματα για τις προοπτικές των ηλεκτρικών οχημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά εγκατέλειψε την Τρίτη την απαγόρευση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035. Μία ημέρα νωρίτερα, η Ford Motor Co. ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει χρεώσεις ύψους 19,5 δισ. δολαρίων, που συνδέονται με την υποχώρησή της από τη στρατηγική της στα ηλεκτρικά οχήματα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Αυτό δημιουργεί ένα κενό που μπορούν να καλύψουν οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι την τελευταία δεκαετία έχουν ενισχύσει τη θέση τους ως οι κορυφαίοι παραγωγοί ηλεκτρικών οχημάτων, με εταιρείες όπως η BYD Co. και η Xiaomi Corp. να σημειώνουν ταχεία πρόοδο στην τεχνολογία καμπίνας, στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και στην υπερταχεία φόρτιση.

Αντίθετα, η Ford εγκαταλείπει τα σχέδια για ηλεκτρικά φορτηγά της σειράς F-Series και στρέφει την παραγωγή της προς οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά.

“Γίνεται πλέον σαφές ότι οι ΗΠΑ ή η ΕΕ δεν μπορούν να καλύψουν τη διαφορά”, δήλωσε ο Daniel Kollar, επικεφαλής του τομέα Αυτοκινητοβιομηχανίας και Κινητικότητας στην εταιρεία συμβούλων Intralink Group.

Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Ford, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να προσφέρουν ηλεκτρικά οχήματα που να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, δήλωσε ο Kollar. Με αυτονομία μόλις 240 μιλίων, το ηλεκτρικό F-150 δεν μπορούσε να μεταφέρει βαριά φορτία σε αντίστοιχες αποστάσεις με την βενζινοκίνητη εκδοχή του εμβληματικού μοντέλου. Όπως πρόσθεσε, χρειάζεται να βρουν μια στρατηγική που θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν την τεχνογνωσία τους στους κινητήρες εσωτερικής καύσης — όπως μέσω των plug-in υβριδικών ή των ηλεκτρικών οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας — και παράλληλα να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μπροστά στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.

Παρότι η λάμψη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων έχει αμβλυνθεί, η BNEF εξακολουθεί να προβλέπει ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αυξηθούν κατά 16% το 2026, φτάνοντας τα 25,4 εκατ. οχήματα.

Η Ευρώπη αποτελεί βασική αγορά για τις κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων που αναζητούν ανάπτυξη και υψηλότερα περιθώρια κέρδους, ώστε να αντισταθμίσουν την επιβράδυνση και τον μακροχρόνιο πόλεμο τιμών στην εγχώρια αγορά τους. Αν και η υπαναχώρηση από την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και η μείωση των κινήτρων υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή θα μπορούσαν να πλήξουν τη ζήτηση, τα κινεζικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να έχουν περιθώρια ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον Yale Zhang, διευθύνοντα σύμβουλο της συμβουλευτικής Automotive Foresight.

“Δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο”, δήλωσε ο Zhang. Ακόμη και με τους δασμούς της Ευρώπης, οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων “διαθέτουν επαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να σταθούν στην αγορά”, πρόσθεσε.

Ένα από τα βασικά εμπόδια για τους οδηγούς που σκέφτονται να στραφούν σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η τιμή, ένας τομέας στον οποίο οι κινεζικές εταιρείες υπερέχουν. Η BYD νωρίτερα φέτος λάνσαρε στην Ευρώπη το Dolphin Surf, ένα πλήρως ηλεκτρικό χάτσμπακ που πωλείται σε τιμή κάτω των 23.000 ευρώ (27.000 δολάρια).

Η υπαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την απαγόρευση των εκπομπών καυσαερίων έως το 2035 δείχνει έλλειψη βούλησης να γίνει “το σωστό αλλά δύσκολο πράγμα”, ανέφερε ο Zhang. Παρότι φαίνεται να αποτελεί θετική εξέλιξη για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, “αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε τεμπελιά και εφησυχασμό”.

Η Volkswagen AG θα τερματίσει αυτόν τον μήνα την παραγωγή των ηλεκτρικών χάτσμπακ ID.3 στη Δρέσδη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και 88 χρόνια που η αυτοκινητοβιομηχανία παύει την παραγωγή σε εργοστάσιο συναρμολόγησης στη Γερμανία.

Βεβαίως, και οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις, όπως η επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και η αυξημένη ρυθμιστική εποπτεία. Οι συνολικές πωλήσεις της BYD έχουν μειωθεί για τρεις συνεχόμενους μήνες, ενώ η εταιρεία εξακολουθεί να παράγει ένα plug-in υβριδικό με κινητήρα βενζίνης για κάθε αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία. Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές περιορίζουν τις αδικαιολόγητες μειώσεις τιμών και ζητούν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να πληρώνουν ταχύτερα τους προμηθευτές τους, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις πωλήσεις και τις ταμειακές ροές.

Και ενώ τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από την αγορά των ΗΠΑ λόγω τιμωρητικών δασμών, καταγράφουν σταθερή διείσδυση σε αγορές από τη Νότια Αμερική έως τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Η έλλειψη ανταγωνιστικών μοντέλων από τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές ενέχει τον κίνδυνο να παραχωρηθούν και αυτές οι αγορές στην Κίνα.

