Συχνά κρεμασμένο από στύλους κοινής ωφέλειας ή θαμμένο κάτω από τα πόδια μας, το χάλκινο σύρμα έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην τροφοδοσία του ηλεκτρικού δικτύου της Αμερικής για περισσότερο από έναν αιώνα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου CNN, οι θρασύτατες κλοπές απειλούν το δίκτυο, με τους κλέφτες να σκαρφαλώνουν στις στέγες των αυτοκινήτων για να κόψουν τις τηλεφωνικές γραμμές ή να ανοίγουν φρεάτια στο φως της ημέρας για να απογυμνώσουν τα χάλκινα καλώδια. Οι επιπτώσεις, επισημαίνεται, έχουν γίνει αισθητές σε εθνικό επίπεδο: δρόμοι και γέφυρες σβήνουν, κλήσεις στο 911 που δεν συνδέονται και υψηλότεροι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας καθώς το κόστος αντικατάστασης μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Φέτος, οι τιμές του χαλκού έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά λόγω της αύξησης της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων και των εικασιών για νέους δασμούς από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την JPMorgan. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές του χαλκού έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% φέτος. Το Λος Άντζελες έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία κλοπής χάλκινων συρμάτων στη χώρα. Καθώς η πόλη ανακάμπτει από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές της εδώ και μια γενιά και προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, σε πολλά μέρη αγωνίζεται απλώς να διατηρήσει τα φώτα αναμμένα. Η πόλη και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας ξοδεύουν εκατομμύρια κάθε χρόνο για την επισκευή των ζημιών. Υπήρξαν περισσότερες από 15.000 καταστροφικές επιθέσεις σε εθνικό επίπεδο σε εγχώρια δίκτυα επικοινωνιών μεταξύ Ιουνίου 2024 και Ιουνίου 2025, με την κλοπή χαλκού να αποτελεί σημαντικό παράγοντα, σύμφωνα με τον εμπορικό όμιλο της βιομηχανίας τηλεόρασης και διαδικτύου, NCTA. Επηρεάστηκαν περισσότεροι από 9,5 εκατομμύρια πελάτες, με την Καλιφόρνια και το Τέξας μόνο να αντιπροσωπεύουν πάνω από τα μισά περιστατικά. «Αυτό δεν συμβαίνει μόνο μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα», είπε ο ντετέκτιβ του LASD για τις κλοπές χαλκού. «Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά». Όταν το Λος Άντζελες εγκαινίασε τη νεόκτιστη γέφυρα της Έκτης Οδού το 2022, χαιρετίστηκε ως νέο ορόσημο της πόλης. Τη νύχτα, η γέφυρα μήκους 3.500 ποδιών, με φαρδιούς πεζόδρομους, φωτιζόταν με μεταβαλλόμενα χρώματα LED.

Τρία χρόνια αργότερα

Κλέφτες έχουν κλέψει περισσότερα από 38.000 πόδια, ή επτά μίλια, χάλκινου σύρματος από τη γέφυρα, προκαλώντας ζημιές 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Μαρκ Γκονζάλες, το τοπικό μέλος της συνέλευσης που εκπροσωπεί την περιοχή. Η γέφυρα της Έκτης Οδού, η οποία συνδέει την περιοχή Arts District και το Boyle Heights, φωτίζεται με φόντο τον ορίζοντα του κέντρου του Λος Άντζελες τον Μάιο του 2023. Η γέφυρα της Έκτης Οδού, η οποία συνδέει την περιοχή Arts District και το Boyle Heights, φωτίζεται με φόντο τον ορίζοντα του κέντρου του Λος Άντζελες τον Μάιο του 2023. Ένα βανδαλισμένο ηλεκτρικό κουτί υψηλής τάσης, απογυμνωμένο από κλέφτες χάλκινων καλωδίων, βρίσκεται κατά μήκος της γέφυρας της Έκτης Οδού καθώς περνούν πεζοί στο Λος Άντζελες τον Αύγουστο του 2024.

«Κάθε μέρα έχουμε πολλά περιστατικά μόνο στις περιοχές μας. Αθροίζονται», δήλωσε ο μυστικός ντετέκτιβ του Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι τα εργοτάξια στο Λος Άντζελες, όπου ανοικοδομούνται σπίτια μετά τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου στο Πάλισεϊντς και το Ίτον που στοίχισαν πάνω από 16.000 σπίτια και κατασκευές, αποτελούν συχνούς στόχους για κλέφτες. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί κλεμμένος γυμνός χαλκός, δήλωσε ο ντετέκτιβ στο CNN. Ενώ ορισμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν επίστρωση χρωματιστού χαρτιού για να βοηθήσουν στην αναγνώριση των καλωδίων τους, η καλωδίωση της πόλης είναι λιγότερο εύκολα αναγνωρίσιμη. Οποιαδήποτε επισκευή θα ήταν δαπανηρή για την πόλη.

«Προς το παρόν, είναι κάτι σαν Άγρια Δύση»

Η γέφυρα της Έκτης Οδού δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Καθώς οι τιμές του χαλκού ανεβαίνουν, οι διακοπές λειτουργίας του φωτισμού των δρόμων έχουν γίνει ένα επίμονο πρόβλημα σε όλο το Λος Άντζελες. Οι διακοπές λειτουργίας που σχετίζονται με κλοπές και βανδαλισμούς δεκαπλασιάστηκαν μεταξύ 2017 και 2022, σύμφωνα με το Γραφείο Φωτισμού Δρόμων της πόλης. Εκτεθειμένα κομμένα καλώδια κρέμονται από ένα ιστορικό φωτιστικό δρόμου στην οδό Broadway και 23rd Street στο κέντρο του Λος Άντζελες, θύμα κλοπής, βανδαλισμού και παραμέλησης, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025. Εκτεθειμένα κομμένα καλώδια κρέμονται από ένα ιστορικό φωτιστικό δρόμου στην οδό Broadway και 23rd Street στο κέντρο του Λος Άντζελες, θύμα κλοπής, βανδαλισμού και παραμέλησης, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025. Τζέισον Άρμοντ/Los Angeles Times/Getty Images. Σε δήλωσή του στο CNN, εκπρόσωπος της δημάρχου του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε την κλοπή χάλκινων συρμάτων «όχι απλώς μια ενόχληση, αλλά και μια απειλή για τη δημόσια ασφάλεια». «Όταν οι κάτοικοι του Λος Άντζελες μένουν με σκοτεινούς δρόμους, πεσμένα καλώδια τηλεπικοινωνιών ή δυσλειτουργικά φανάρια κυκλοφορίας, λόγω αυτής της επικίνδυνης εγκληματικής δραστηριότητας, οι άνθρωποι μένουν ευάλωτοι και οι κοινότητες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο άλλων εγκλημάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η πόλη πιέζει για την εγκατάσταση περισσότερων ηλιακών φώτων δρόμου που δεν είναι καλωδιωμένοι με χαλκό, για να περιορίσει το πρόβλημα. Ο ντετέκτιβ είπε ότι, παρόλο που οι κλέφτες μπορούν μερικές φορές να πάρουν μερικές εκατοντάδες δολάρια για τον κλεμμένο χαλκό τους, η αποκατάσταση της ζημιάς που προκαλούν οι κλέφτες μπορεί να κοστίσει στην πόλη χιλιάδες δολάρια.

Πηγή: CNN