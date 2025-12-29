Οι ευρωπαϊκές μετοχές άγγιξαν ιστορικά υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα, με αιχμή τις μετοχές βασικών πρώτων υλών, καθώς οι αγορές επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, σύμφωνα με στοιχεία ΚΥΠΕ – Reuters.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,02%, φθάνοντας τις 588,71 μονάδες στις 08:20 GMT, έχοντας νωρίτερα καταγράψει ιστορικό υψηλό στις 589,61 μονάδες.

Μικτές τάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητοι, αντανακλώντας τη συγκρατημένη διάθεση των επενδυτών στη συντομευμένη χρηματιστηριακή εβδομάδα.

Εντός του STOXX 600, ο κλάδος των βασικών πρώτων υλών σημείωσε άνοδο 0,7%, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Στήριξη στην ευρύτερη αγορά προσέφεραν επίσης οι τομείς της τεχνολογίας και της υγείας.

Πιέσεις στην άμυνα λόγω γεωπολιτικών δηλώσεων

Αντίθετα, ο κλάδος της άμυνας και αεροδιαστημικής κατέγραψε απώλειες 1,3%, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται «πολύ κοντά» σε συμφωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ, ωστόσο, αναγνώρισε ότι το καθεστώς της περιοχής του Ντονμπάς παραμένει βασικό άλυτο ζήτημα.

Το βλέμμα στα πρακτικά της Fed

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση, την Τρίτη, των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Η Fed προχώρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε μείωση επιτοκίων, προβλέποντας ωστόσο μόλις μία ακόμη μείωση το επόμενο έτος.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αγορές, οι οποίες έχουν προεξοφλήσει τουλάχιστον δύο μειώσεις, εκτιμώντας ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα ακολουθήσει πιο ήπια νομισματική πολιτική.

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μεταξύ των τίτλων που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη, η βιοτεχνολογική εταιρεία Abivax ενισχύθηκε κατά 3,2%, συγκαταλεγόμενη στους κορυφαίους κερδισμένους του δείκτη αναφοράς.