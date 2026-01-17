Στην υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, έπειτα από διαπραγματεύσεις άνω των 25 ετών, προχωρούν σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, σε μια εξέλιξη με ισχυρό οικονομικό αλλά και πολιτικό αποτύπωμα, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός της ΕΕ.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάη, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αντόνιο Κόστα, σηματοδοτώντας το τέλος ενός από τα μακροβιότερα εμπορικά εγχειρήματα της Ένωσης.

Ο κ. Κόστα δήλωσε ότι «πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν» από τη συμφωνία, υποστηρίζοντας πως αυτή προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία και κυριαρχία της ΕΕ και συμβάλλει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας με βάση κοινές αξίες.

Διαφοροποίηση εμπορικών σχέσεων και γεωπολιτικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, υπερβαίνοντας τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών μελών, κυρίως λόγω ανησυχιών στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς επιδιώκει διεύρυνση και διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Όπως επισημαίνεται από ευρωπαϊκές πηγές, στόχος της Ένωσης είναι η οικοδόμηση «γεφυρών αμοιβαίας ευημερίας» με στρατηγικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 1999 μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur — Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη — και επανειλημμένα οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω αντιδράσεων στον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα.

Επόμενο βήμα η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαδικασία που αναμένεται να συνοδευτεί από έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

